ملتقى أسواق المال يناقش اليوم مسيرة التحوّل في أبوظبي ومستقبل النفط

ينطلق اليوم في أبوظبي ملتقى أسواق المال العالمية التاسع تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويلقي الضوء على مسيرة التحول في أبوظبي، كما يغطي مجموعة متنوعة من المواضيع، تشمل المناخ الاقتصادي العالمي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستراتيجيات تخصيص الأصول، وأسواق النفط، ومصادر الطاقة البديلة، والفرص المتاحة في الهند والصين، وغيرها من المواضيع المطروحة على الساحة العالمية.

ينظم الملتقى بنك أبوظبي الأول، بدعم من مصرف الإمارات المركزي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي. ويضم الحدث مجموعة من أبرز صناع القرارات السياسية وقادة الأعمال على المستويين المحلي والدولي؛ حيث من المقرر أن يشاركوا آراءهم ووجهات النظر المختلفة حول أهم القضايا الاقتصادية العالمية. ويتوقع أن يزيد عدد الحاضرين على 1,600 شخص خلال انعقاد الملتقى الذي ينظم على مدار يومين، ويشارك فيه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون من خلال حوار هام ومتميز.

مناقشات

ويستهل الملتقى فعالياته بمناقشة مسيرة التحول في أبوظبي بمشاركة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، بالإضافة إلى عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

ومن المقرر كذلك مناقشة عدد من المسائل التنظيمية بمشاركة أربعة محافظين لأبرز البنوك المركزية في المنطقة؛ وهم معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي؛ والدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي؛ والدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي وطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.

كما تضم قائمة المتحدثين كلاً من معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة؛ وأحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"؛ والمهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية؛ ولورنس سامرز، أحد أبرز الخبراء الاقتصاديين والمعلقين على المستوى الدولي، وغيرهم من المتحدثين البارزين.

وقال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يشرفنا أن يعقد ملتقى أسواق المال العالمية هذا العام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإنني أنتهز هذه الفرصة لأتقدم لسموه بوافر الشكر والتقدير على رعايته والدعم المتواصل والذي يشكل أحد أهم أسباب نجاح مسيرتنا. إن رؤية سموه الطموحة وآرائه الريادية تمثل حجر الأساس لكافة تعاملاتنا ودعمه لهذا الملتقى سيجعله أحد أهم الأحداث الاقتصادية في المنطقة والعالم."