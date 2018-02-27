«التدقيق الداخلي» في مدينة دبي للطيران تفوز بجائزتين

فازت مجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر بمؤسسة مدينة دبي للطيران بجائزتين من جمعية المدققين الداخليين في الإمارات (التابعة لجمعية المدققين الداخليين العالمية). وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السابع لرؤساء التدقيق التنفيذيين الذي عقد أخيراً في دبي. وتكرم الجائزة أفضل الممارسات لدى جهات التدقيق الداخلي بكل من القطاع الحكومي والخاص على مستوى الدولة، وتهدف إلى تقدير جهات التدقيق المتميزة في تطبيق المعايير والقيام بأفضل الممارسات مقارنة مع الجهات الأخرى.

وتلتزم الجائزة بمعايير محددة وعملية تقييم دقيقة لكل من المشاركين، كما تتضمن ثلاث جوائز موزعة على ثلاث فئات، بالإضافة إلى جائزة للفائز بأفضل الممارسات على المستوى الكلي بكل من القطاعين الحكومي والخاص.

وتمكنت مجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر في مؤسسة مدينة دبي للطيران من الفوز بجائزتين من ضمنهما جائزة أفضل الممارسات على المستوى الكلي في القطاع الحكومي.