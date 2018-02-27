مستوى قياسي لأصول القطاع المصرفي إلى 2.7 تريليون

قفزت أصول القطاع المصرفي محققة مستوى قياسياً غير مسبوق على مدار تاريخها لتصل إلى تريليونين و694 مليارا و968 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 81 مليارا و357 مليون درهم وبنسبة 3.1% مقارنة بنهاية ديسمبر 2016، كما ارتفعت أصول البنوك الأجنبية إلي 579 مليارا و608 ملايين درهم بنهاية ديسمبر 2017 مقابل 546 مليارا و890 مليون درهم بزيادة قدرها 32 مليارا و700 مليون درهم وبنسبة 6%.

وزادت البنوك العاملة في الدولة من قروضها لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي بأكثر من 33 مليار درهم ، وكشفت بيانات النشرة الإحصائية عن شهر ديسمبر الماضي الصادرة أمس عن المصرف المركزي، عن أن إجمالي تمويلات البنوك لقطاع العقار والمقاولات بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 298 مليارا و24 مليون درهم مقابل 264 مليارا و76 مليون درهم بزيادة قدرها 33 مليارا و48 مليون درهم وبنسبة زيادة 12.6%.

القروض الشخصية

وأكدت البيانات تراجع القروض الشخصية لأغراض استهلاكية خلال العام الماضي بنحو 12 مليارا و49 مليون درهم ، حيث انخفضت من 339 مليارا و234 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2016 إلى 326 مليارا و743 مليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، كما تراجعت القروض الشخصية لأغراض تجارية من 94 مليارا و79 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2016 إلى 79 مليارا و94 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2017. وأكدت النشرة زيادة موجودات المصرف المركزي من السبائك الذهبية محققة مستوى قياسيا جديدا بنهاية ديسمبر الماضي، حيث ارتفعت إلى مليار و152 مليون درهم مقابل مليار و15 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2016 بزيادة قدرها 137 مليون درهم وبنسبة 13.5%.

ارتفاع الودائع

وكشفت بيانات النشرة الإحصائية عن شهر ديسمبر الماضي الصادرة أمس عن المصرف المركزي عن ارتفاع الودائع لدي البنوك إلى تريليون و627 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل تريليون و562 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 بزيادة قدرها 65 مليار درهم وبنسبة 4.2%، كما ارتفع رصيد الودائع التي يمتلكها الأفراد المقيمون بالدولة في البنوك إلى تريليون و435 مليار درهم مقابل تريليون و363 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 بزيادة قدرها 72 مليار درهم ونسبة 5.3%، كما ارتفع رصيد ودائع الأفراد غير المقيمين حيث بلغت 191.6 مليار درهم مقابل 190.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2017 بزيادة قدرها 1.5 مليار درهم ونسبة 0.8%.

عدد الموظفين

وأظهرت البيانات أن البنوك العاملة بالدولة خفضت من عدد الموظفين الرئيسيين بحدود 1180 موظفا خلال العام الماضي ، ليصل عدد الموظفين العاملين في البنوك الوطنية والأجنبية بنهاية ديسمبر 2017 إلى 36 ألفا و367 موظفا، وكشفت البيانات عن أن عدد البنوك الوطنية والأجنبية بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 61 بنكا منها 22 بنكا وطنيا و39 بنكا أجنبيا ، وتراجع عدد فروع البنوك الوطنية من 846 فرعا إلى 771 فرعا ، والبنوك الأجنبية من 85 فرعا إلى 82 فرعا ، بينما رفعت البنوك الوطنية من وحدات الخدمات الإلكترونية بها من 33 إلى 36 وحدة ، بينما خفضت البنوك الأجنبية من عدد وحداتها الإلكترونية من 31 إلى 25 وحدة.

شيكات

أشارت بيانات النشرة الإحصائية إلى أن عدد الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام المصرف المركزي خلال العام الماضي بلغ 28 مليونا و836 ألف شيك بقيمة إجمالية تريليون و437 مليارا و710 ملايين درهم مقابل 29 ألفا و928 شيكا بقيمة تريليون و479 مليارا و692 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2016.