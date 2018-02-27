سيولة الأسواق فوق 500 مليون للمرة الأولى في شهر

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس، وسط تحسن نسبي في مستويات السيولة مع تخطيها حاجز 500 مليون درهم للمرة الأولى منذ أكثر من شهر مع تكثيف المستثمرين مشترياتهم على بعض الأسهم القيادية ومزدوجة الإدراج.

واستقر سوق دبي دون تغيير عند 3306.53 نقاط وسط تباين في أداء الأسهم مع صعود "دبي للاستثمار" و"سوق دبي المالي" و"الاتحاد العقارية"، في مقابل هبوط "إعمار العقارية" و"بنك دبي الإسلامي" و"أرابتك". وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.25% أو ما يعادل 11.29 نقطة ليغلق عند 4593.3 نقطة مستمداً الدعم بشكل رئيسي من ارتفاع سهم "بنك أبوظبي الأول" بعد إقرار توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة تتجاوز 7.6 مليارات درهم.

ووصلت سيولة السوقين إلى نحو 506.3 ملايين درهم منها 398.9 مليونا في دبي و107.3 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 338 مليون سهم منها 269.8 مليونا في دبي و68.2 مليونا في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4819 صفقة.

تفاؤل

وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة "الصفوة مباشر" للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية أظهرت أداء متماسكاً أمس مع تحسن نسبي في مستويات السيولة، ربما بسبب تفاؤل المستثمرين بالتوزيعات النقدية التي أقرتها عموميات بعض البنوك مؤخراً. وجاء تماسك سوق دبي أمس مدعوما بصعود سهم "دبي للاستثمار" بنسبة 0.88% إلى جانب ارتفاع سهمي "الاتحاد العقارية" و"سوق دبي المالي" و"شعاع كابيتال" بنحو 3.21% و2.8% و1.84% على التوالي. بينما في المقابل، تراجع سهم "إعمار العقارية" 0.16% و"دبي الإسلامي" 0.32% و"أرابتك" 0.79%.

وأضاف رشاد لـ"البيان الاقتصادي"، أن ارتفاع السيولة جاءت بدعم رئيسي من سهم "جي أف أتش" بعد استحواذه على 35% من قيم تداولات سوق دبي بدعم الأنباء المتعلقة بمساعي الشركة الحثيثة للإدراج في سوق الأسهم السعودية.

وارتفع سهم "جي أف أتش" بنسبة 6.57% وتصدر نشاط السوق من حيث القيم والأحجام بعد تداول 97.03 مليون سهم بقيمة 139.2 مليون درهم من خلال 785 صفقة، بعدما كشف رئيس مجلس إدارة المجموعة الجديد، جاسم صديقي، عن التواصل مع هيئة السوق السعودي لإدراج الأسهم في سوق المملكة.

مكاسب

ولفت رشاد إلى أن مكاسب سوق العاصمة جاءت بفضل ارتفاع سهم "بنك أبوظبي الأول" بعدما أقرت الجمعية العمومية أمس توزيعات نقدية للمساهمين تعادل 70% من رأس المال وسط نظرة متفائلة لنمو أعمال البنك خلال العام الحالي بدعم التحسن المستمر في الأوضاع الاقتصادية.

وارتفع سهم "بنك أبوظبي الأول" بنسبة 0.44% متصدراً المرتبة الثانية في قائمة الأنشط بالقيم بنحو 13.9 مليون درهم بعد إقرار توزيعات نقدية بواقع 70 فلساً للسهم الواحد، وسط أداء إيجابي لغالبية أسهم البنوك مع ارتفاع "أبوظبي التجاري" 0.14% و"أبوظبي الإسلامي 0.44% و"رأس الخيمة الوطني" 1.05% و"الاتحاد الوطني" 1.53%.

صدارة

وتصدر سهم "اتصالات" نشاط السوق بالقيم بنحو 24.85 مليون درهم وأغلق مستقراً، فيما حل سهم "إشراق العقارية" في صدارة الأنشط بالأحجام بعد تداول 11.8 مليون سهم وأغلق دون تغيير. وقال رشاد إن استمرار التحسن في مستويات السيولة سيدعم استمرار وتيرة صعود الأسهم في الجلسات القادمة، خصوصا في ظل المحفزات الإيجابية المحيطة بالأسواق وعلى رأسها الناتج القوية للشركات والتوزيعات السخية وقوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

عقود

تباين أداء العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 7942 عقدا بقيمة 1.37 مليون درهم من خلال 13 عملية، وارتفع عقود "الاتحاد العقارية" بنسبة 3.2% و"دبي للاستثمار" 0.88% وعقود مؤشر سوق دبي 0.03%، بينما تراجعت عقود "إعمار العقارية" و"داماك" بنحو 0.16% و0.31% على التوالي.

معلومات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين الذين يودون الاستفسار عن شركات مساهمة مدرجة يملكون أسهمها، إلى الحصول على المعلومات من مصادرها متمثلة في الشركات نفسها، من خلال مواقعها الإلكترونية أو التواصل مع إدارات علاقات المستثمرين بتلك الشركات. أبوظبي - البيان

Ⅶإفصاحات

تعقد شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" اجتماع الجمعية العمومية يوم 21 من مارس المقبل لمناقشة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 22% من رأس المال (تعادل 22 فلسا للسهم) عن النصف الثاني من عام 2017.

وافق مجلس إدارة شركة "الإمارات للتأمين" على اقتراح توزيع أرباح بواقع 55 فلساً للسهم عن العام 2017، ودعوة الجمعية للانعقاد في 22 مارس القادم.

تعقد شركة "صناعات أسمنت الفجيرة" اجتماع الجمعية العمومية في 12 أبريل القادم للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من رأس المال بواقع 6 فلوس عن 2017.

أعلنت شركة ديار للتطوير عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم 14 مارس 2018 لمناقشة نتائج الأعمال والنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2017.

قررت شركة أوتاد للتطوير العقاري المدرجة في السوق الثانية في دبي عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس المقبل لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2017.