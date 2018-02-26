تحويل الأسهم الورقية إلى إلكترونية يسهّل التداولات

أكد مسؤولون وخبراء ماليون أن عملية تحويل شهادات الأسهم الورقية إلى شهادات إلكترونية خطوة جيدة للمساهمين، حيث تسهّل تداول أسهمهم بصورة سلسة وأكثر دقة من التعاملات الورقية. معتبرين الخطوة بأنها بداية على الطريق الصحيح وقد تشجع على إدراج المزيد من المؤسسات والشركات عبر تلك الآلية المبتكرة في ناسداك دبي.

وأعلنت «تعاونية الاتحاد» - أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة - أخيراً أنها ستحول شهادات الأسهم الورقية إلى شهادات إلكترونية من خلال حل مبتكر قدمته شركة الإمارات الإسلامي للوساطة المالية. وذكر الخبراء، في تصريحات لــ"البيان الاقتصادي"، إن عملية نقل ملكية الأسهم ستتم بشكل إلكتروني، ولن يكون هنالك حاجة للعثور على مشترين أو بائعين واللقاء معهم بشكل مباشر في مركز المساهمين التابع إلى التعاونية.

وأكدت «تعاونية الاتحاد» أنه لن يتم طرح أسهمها في السوق المالي إنما ستحول شهادات الأسهم الورقية إلى شهادات إلكترونية فقط.

وستودع الأسهم في مركز إيداع الأوراق المالية التابع لناسداك دبي، وهو ما يتيح لعشرات الآلاف من المستثمرين في تعاونية الاتحاد ولغيرهم من الإماراتيين الراغبين في شراء شهادات الأسهم لديها لأول مرة، وسيجري تحويل شهادات الأسهم إلى مركز إيداع الأوراق المالية في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تنطلق عمليات التداول الجديدة اعتباراً من شهر أبريل المقبل، وستقوم تعاونية الاتحاد بإصدار إعلان رسمي حول هذا الموضوع.

ويمتلك ما يزيد على 30 ألف مواطن أسهماً في «تعاونية الاتحاد» ويقومون حالياً بشراء وبيع تلك الأسهم بصورة يدوية في مركز مساهمي الشركة بـ«اتحاد مول».

كفاءة وشفافية

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، إن تقديم الدعم لـ«تعاونية الاتحاد» هدفه الأساسي إعطاء مساهميها حلاً أكثر كفاءة وسهولة وشفافية لشراء وبيع أسهمهم. وأضاف علي، إن تلك الخطوة جاءت نتيجة المناقشات بين الاتحاد التعاونية وفريق ناسداك دبي، معرباً عن أمله في أن تكون بمثابة نموذج ومخطط للشركات الأخرى لمتابعة مثل تلك الحلول لصالح المساهمين. وأشار إلى أن ناسداك دبي تحرص على تزويد جميع المتعاملين في السوق بخدمات تتسم بالشفافية والفعالية بفضل بنيتها التحتية فائقة المستوى لأسواق رأس المال.

تشجيع الاستثمار

وقال مروان شراب رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال، إن خطوة تحويل شهادات الأسهم إلى الإلكتروني بدلاً من الورقي تعد إيجابية لتشجيع الاستثمار في الأسواق المالية من خلال تبني أحدث آليات التداول في جميع الأسواق العالمية المتطورة وهو ما يضع الإمارات في مصاف الأسواق المتقدمة مقارنة بباقي أسواق المنطقة.

وأضاف: إن هذا النظام من شأنه تسهيل حركة التداول حيث أنه بمجرد الانتهاء من فتح حساب التداول الخاص بالمساهم سيكون بمقدوره التداول من خلال قنوات التواصل الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية.

وتوقع أن تؤدي تلك الخطوة إلى إدراج المزيد من المؤسسات والشركات عبر تلك الآلية المبتكرة في ناسداك دبي.

أكثر دقة

وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، إن خطوة تحويل شهادات الأسهم الورقية إلى شهادات إلكترونية يسهل عمليات نقل الملكية وخطوة جيدة تشجع المساهمين، حيث يجعل تداول الأسهم بين المالكين أكثر دقة من التعاملات الورقية.

وأضاف إن الجهة المنظمة سيكون لديها آخر تحديث إلكتروني عن الملاك الفعليين، ما يساهم في دقة التصويت في الجمعيات العمومية للشركات.

وتابع: إن الإمارات بدأت في عمليات التحول الإلكتروني للشركات المدرجة في 2005 وذلك بعد مرور 5 سنوات من تأسيس الأسواق المالية ولكنها شهدت طفرة غير مسبوقة في هذا المجال مقارنة بالأسواق الإقليمية.

توجه عالمي

وأفاد طارق قاقيش، المدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب»، بأن وجود مثل تلك التعاونيات داخل إطار منصة تنظم نقل الملكيات بشكل إلكتروني من شأنه أن يكون خطوة على الطريق الصحيح ويخدم المساهمين في تسهيل آليات البيع والشراء والتخارج بطريقة خالية من المخاطر مثل تداول الأسهم في الشركات المدرجة. ولفت إلى أن الإمارات تضم عدداً كبيراً من التعاونيات الاستهلاكية وهي غير مدرجة وملكيتها منظمة خارج الأسواق المالية.

ويبلغ عدد التعاونيات في الدولة 18 تعاونية «مركز رئيس» يتبعها 131 فرعاً، ليصل عدد الأسواق التعاونية 149 سوقاً استهلاكياً، تحقق تغطية جغرافية لمعظم المناطق ذات الكثافة السكانية في الدولة.

سعر سوق موحّد

ستنقل «تعاونية الاتحاد»، من خلال اتفاقها مع الإمارات الإسلامي وناسداك دبي، أسهمها إلى منصة إلكترونية بغية تحقيق مركزية التداول، الأمر الذي سيوفر سعر سوق موحد مرئياً للجميع، استناداً إلى إجمالي العرض والطلب.

وسيكون بمقدور المساهمين تداول أسهمهم من خلال الإمارات الإسلامي، وذلك باستخدام قنوات متعددة من بينها المنصة الإلكترونية للإمارات الإسلامي للوساطة المالية أو تطبيق الهاتف المتحرك أو عبر الهاتف. وسيحظى المساهمون بميزة «التسوية الفورية» إلى جانب تحويل الأسهم واستلامها في آن واحد.

خطوة لتحسين خدمات المتعاملين

قال خالد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد» إن خطوة تحويل شهادات الأسهم الورقية إلى شهادات إلكترونية تأتي تزامناً مع السعي نحو تحسين باقة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق المزيد من التوسع في شبكة المتاجر.

ولفت الفلاسي، إلى أنه لا تغيير على أنظمة ولوائح أسهم تعاونية الاتحاد المعمول بها، كما أنها لم تدرج أسهمها في البورصة والسوق المالي، مشدداً على أنه لم يتم تغيير لوائح وأنظمة أسهم التعاونية مع تحويل شهادات الأسهم إلى إلكترونية الأمر الذي يتيح للمساهمين تداول أسهمهم بصورة سلسة.

وقال سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد إن تداول أسهم تعاونية الاتحاد سيبقى بنفس الشروط والأحكام لمواطني الدولة ساكني إمارة دبي 18 سنة الحد الأدنى للعمر و20 سهماً كحد أدنى للعضوية.

وأضاف إن خطوة تحويل شهادات الأسهم إلى الإلكتروني بدلاً من الورقي سيسهم في توفير راحة أكبر لمساهمي تعاونية الاتحاد ويوفر الجهد والوقت عليهم ويسهل عملية التداول. وبين أن هذه الخطوة ستسهم في جعل عمليات تداول أسهم تعاونية الاتحاد أكثر سهولة وسرعة وخصوصية وسيتم تحويل أرباح الأسهم بشكل مباشر إلى حساب المساهم المصرفي فضلاً عن نقل أسهم المنحة إلى حسابه الخاص بالتداول، إضافة إلى أن النظام الجديد سيتيح إمكانية الاطلاع الكامل على السعر السوقي للأسهم بشفافية تامة حيث سيتم تداولها بشكل مركزي.

وأفاد بأن "الإمارات الإسلامي للوساطة المالية " ستوفر منصة التداول لمساهمي تعاونية الاتحاد ولعب دور الوسيط المالي كما سيتم بيع وشراء الأسهم من خلالها ويتعين على المساهمين امتلاك حسابات مصرفية لدى "الإمارات الإسلامي".