الأسواق تتغلّب على ضعف السيولة بانطلاقة خضراء

استهلت أسواق الأسهم، تداولات الأسبوع الحالي في المنطقة الخضراء، مدعومة بمكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار، وسط تدنٍ ملحوظ في مستويات السيولة، مع هبوطها دون 250 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.61 %، أو ما يعادل 20 نقطة، ليغلق عند 3306.57 نقاط، مع ارتفاع أسهم «أرابتك القابضة» و«دبي للاستثمار» و«إعمار للتطوير» و«دبي الإسلامي»، كما صعد سوق أبوظبي بشكل طفيف، رابحاً 2.4 نقطة، أو ما نسبته 0.05 %، ليستقر عند 4582.01 نقطة، بدعم صعود «الدار العقارية» و«دانة غاز».

وهبطت سيولة السوقين إلى 234.39 مليون درهم، منها 184.2 مليون في دبي، و50.18 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 164.3 مليون سهم في دبي، و22.28 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 2649 صفقة.

ترقب

وقال عصام قصابية، المحلل المالي لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية استهلت تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء، ولكن بسيولة ضعيفة، وهو ما يؤكد استمرار حالة الترقب المسيطرة على المتعاملين، انتظاراً لمحفزات إيجابية جديدة، بعد نهاية موسم نتائج الشركات.

وأضاف قصابية لــ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق لا تزال بحاجة إلى سيولة قوية، وهو ما نتوقع أن نراه مع إقرار الجمعيات العمومية للشركات للتوزيعات النقدية، والتي قد تسهم في إنعاش السيولة.

ودعم صعود سوق دبي، ارتفاع سهم «أرابتك القابضة» بنسبة 3.28 %، و«دبي للاستثمار» 3.17 %، و«إعمار للتطوير» 1.71 %، و«بنك دبي الإسلامي» 1.15 %، كما تصدر سهم «جي إف إتش»، النشاط بالقيم والأحجام، بعد تداولات جاوزت 49.6 مليون سهم، بقيمة 66.6 مليون درهم، من خلال 437 صفقة.

فرص

وألمح قصابية، إلى وجود عمليات شرائية على بعض الأسهم القيادية، وكذلك أسهم التوزيعات المرتفعة، خصوصاً في قطاع البنوك، في ظل مساعي المستثمرين لاقتناص الفرص، مع وصول أسعار بعض الأسهم إلى مستويات مغرية.

وتماسك سوق العاصمة، مع ارتفاع سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.46 %، إلى جانب صعود سهمي «دانة غاز» و«بنك الاتحاد الوطني» بنحو 2.74 % و0.26 % على التوالي، واستقرار سهم «اتصالات»، وتصدر سهم «أبوظبي الأول»، النشاط بالقيم، بعد تجاوزها 25.5 مليون درهم، وأغلق مستقراً دون تغيير، فيما تصدر «رأس الخيمة العقارية»، النشاط بالأحجام، بنحو 4.5 ملايين سهم، وأغلق مرتفعاً 1.28 %.

عقود

سيطر اللون الأخضر على أداء العقود المستقبلية في ناسداك دبي، أمس، بعد تداول 5600 عقد، بقيمة 564.8 ألف درهم، من خلال 8 عمليات، وارتفعت عقود «جي إف إتش» بنسبة 5.38 %، وزادت عقود «دبي للاستثمار» 3.16 %، فيما تراجعت عقود «الاتحاد العقارية» 0.34 %.

شراء وبيع

أوصت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين في أسواق الأسهم، بتولي إصدار أوامر الشراء والبيع دائماً بأنفسهم، سواء عن طريق الأوامر الخطية، أو عبر هاتف الشركة المسجل، وذلك تفادياً لتنفيذ تداولات (شراء أو بيع أسهم) في حساباتهم، دون موافقتهم.

Ⅶإفصاحات

حدد مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية، الخميس 22 مارس المقبل، موعداً لعقد الجمعية العمومية السنوية، لمناقشة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 4.5 %.

أعلنت شركة رأس الخيمة للأسمنت، عقد العمومية السنوية يوم 15 مارس المقبل، لإقرار نتائج الأعمال عن 2017، ومناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين.

أوصى مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة، المدرجة ببورصتي أبوظبي والكويت، توزيع أرباح نقدية للمسهمين بنسبة 7 % (ما يعادل 7 فلوس للسهم)، من رأس المال عن 2017، كما حدد موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة مقترح التوزيعات النقدية في 17 مارس المقبل.

قررت شركة الصفوة مباشر، عقد اجتماع مجلس الإدارة في الأول من مارس المقبل، وذلك للاطلاع على البيانات المالية للشركة، للسنة المنتهية في 2017، والمصادقة عليها.

قالت شركة أسمنت الخليج، المدرجة في بورصتي أبوظبي والكويت، إنه تم توقيع اتفاقية سرية المعلومات مع مجموعة سيمسك، وشركة الاستثمارات الوطنية، وشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية، لبيع حصتها البالغة حوالي 38 %، وسيتم البدء في تنفيذ ما جاء بالاتفاقية.