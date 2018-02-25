بنك أبوظبي الأول يناقش اليوم توزيع 7.6 مليارات للمساهمين

تناقش الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الدولة وإحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم، المقرر عقدها اليوم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 70% من رأس المال والمخصصات والاحتياطات، عن العام 2017.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، تقدر القيمة الإجمالية للتوزيعات بنحو 7.63 مليارات درهم ما يعادل 70 فلساً للسهم الواحد، وهي أعلى مما وزعه بنكا «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» قبل اندماجهم بنسبة 11% مقارنة مع عام 2016.

ويعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في 7 مارس القادم أي المشترين في الخامس من الشهر ذاته هم المستحقون للأرباح النقدية. كما تناقش الجمعية تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل إلى أسهم بموجب البرامج القائمة حالياً بما لا يتجاوز 7.5 مليارات دولار أو تحديث أية برامج تمويل حالية أو إنشاء أية برامج تمويل أخرى.

وارتفعت أسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.1% منذ مطلع العام الجاري لتصل إلى 11.35 درهماً بقيمة سوقية عند 123.6 مليار درهم، وتصدر السهم نشاط سوق أبوظبي بتداولات جاوزت 1.23 مليار درهم من خلال تداول 110.2 ملايين سهم تمت من خلال 3552 صفقة.