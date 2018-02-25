«رواد» تعرف أصحاب المشاريع بآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة

نفذت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» ورشة عمل بعنوان «ضريبة القيمة المضافة»، وشارك فيها 30 مشاركاً ومشاركة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وممثلون عن أصحاب المشاريع الوطنية في الشؤون المالية، وهدفت الورشة إلى تعريف رواد الأعمال وتوعيتهم بآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة بما يتوافق مع مشاريعهم.

وقدّمت الورشة معلومات قيمة لرواد الأعمال بمستجدات النظام الضريبي في الدولة وأجابت عن تساؤلات العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول التشريعات الضريبية الخاصة بمجتمع الأعمال وهو ما من شأنه أن يسهم في تمكين رواد الأعمال من تنظيم أوضاعهم واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تعزيز أدائهم.

وقال حمد المحمود مدير مؤسسة «رواد»: يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن خطط المؤسسة للبرامج التدريبية خلال العام 2018 بهدف توعية رواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بآليات تطبيق الضريبة المضافة بالدولة، والعمل على تبادل وجهات النظر والاستماع إلى الاستفسارات وتبادل المعلومات ومناقشة جميع جوانب آليات تطبيق الضريبة.

وأضاف المحمود أن مؤسسة رواد حريصة عبر ورش العمل والندوات التي تنظمها على تقريب وجهات النظر، وإطلاع أعضائها على كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي فضلاً عن التزام المؤسسة بدعم الجهود المبذولة لتطبيق النظام الضريبي في أوساط مجتمع الأعمال بإمارة الشارقة، من خلال توعية أعضائها بقانون الإجراءات الضريبية وضريبة القيمة المضافة وآلية التسجيل فيها، في إطار حرص المؤسسة على المساهمة بتحقيق رؤية القيادة الحكيمة ودعم مسيرة التنوع الاقتصادي والنمو المستدام في الدولة.

وتناولت ورشة العمل التشريعات الضريبية وآخر المستجدات في هذا النطاق، وشرحاً تفصيلياً وأمثلة عملية حول آلية احتساب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، وكيفية التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، بالإضافة إلى شرح آلية تقديم الإقرارات الضريبية وتوضيح السجلات المطلوب حفظها، مع بيان الغرامات المترتبة على حالات عدم الامتثال وحالات التهرب الضريبي.