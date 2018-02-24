مبيعات الأجانب تضغط على الأسهم المحلية

تعرضت أسواق الأسهم المحلية لضغوط بيع أجنبي خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغت قيمة تداولات الأجانب نحو 1.83 مليار درهم بيعاً وشراءً، مع سيطرة النزعة البيعية على تعاملاتهم، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية إثر تعرضها لحركة تصحيحية.

ووفق رصد لــ«البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب من الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي الماليين نحو 801.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 1.04 مليار بصافي بيعي بلغ 235.4 مليون درهم.

ولامست تداولات الأجانب والمؤسسات معاً أربعة مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي، إذ بلغ الاستثمار المؤسسي نحو 2.13 مليار درهم موزعة بواقع 1.064 مليار مشتريات و1.061 مليار مبيعات، بصافٍ شرائي بلغ 3.29 ملايين درهم. وقال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية:

«إن الأسواق المحلية لا تزال تتعرض لضغوط بيع أجنبية في ظل المخاوف من التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية». وأضاف الأعصر، لــ«البيان الاقتصادي»، أن الأسواق المحلية تزخر بالعديد من المحفزات الإيجابية، متمثلةً في نتائج أعمال الشركات والتوزيعات السنوية السخية، وهو ما يؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية خلال الفترة المقبلة.

ومالت تعاملات الأجانب في سوق دبي نحو البيع بعد تحقيق مبيعات بنحو 725.18 مليون درهم، مقابل مشتريات بنحو 582.36 مليون درهم بصافٍ بيعي بلغ 142.8 مليون درهم، واتجهت تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي أيضاً نحو البيع، بعد تحقيق مبيعات بنحو 311.69 مليون درهم، مقابل مشتريات بنحو 219.06 مليوناً بصافٍ بيعي بلغ 92.6 مليون درهم.

وبلغ إجمالي قيمة تداولات الإماراتيين نحو 2.02 مليار درهم موزعةً بواقع 1.13 مليار مشتريات، و890.8 مليوناً مبيعات بصافٍ شرائي 235.4 مليون درهم.