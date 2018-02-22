بنوك الإمارات الأولى خليجياً بأصول 2.693 تريليون درهم العام الماضي

واصلت البنوك في دولة الإمارات، تصدر المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017، وقفز إجمالي أصولها إلى 734 مليار دولار (نحو 2.693 تريليون درهم)، بزيادة قدرها 14 مليار دولار (51.4 مليار درهم)، مقارنة 720 مليار درهم (2.642 تريليون درهم)، في الربع الثالث من العام ذاته.

وجاء تواصل تصدر البنوك العاملة في الدولة للمركز الأول للعام الثالث على التوالي، مدعومة بالنمو الذي حققته، رغم حالة التباطؤ التي شهدها القطاع على مستوى المنطقة والعالم بشكل عام.

وجاء الجهاز المصرفي في المملكة العربية السعودية، بالمركز الثاني، من حيث قيمة الأصول، والتي بلغت 615 مليار دولار، تلاه الجهار المصرفي في دولة الكويت، الذي وصلت قيمة أصوله 212 مليار دولار، ثم بنوك مملكة البحرين بنحو 189 مليار دولار، وسلطنة عُمان 82 مليار دولار.

وحاز بنك أبوظبي الأول، مركز الصدارة، مقارنة مع البنوك الخليجية الأخرى، في كافة المؤشرات، ومنها قيمة الأصول التي وصلت في نهاية العام الماضي 182 مليار دولار، والقيمة السوقية المرتفعة إلى مستوى 30.4 مليار دولار، وصافي الأرباح التي بلغت نحو 3 مليارات دولار.