الإمارات تستحوذ على نصف أكبر 10 صفقات تمويل في المنطقة

استحوذت الإمارات على خمس من أكبر 10 صفقات تمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

كانت أكبر صفقات التمويل في الإمارات في العام الماضي، لمشروع خط أنابيب حبشان الفجيرة للنفط، بقيمة 3.037 مليارات دولار، والثانية لتمويل مشروع المرحلة الثانية من توسعات مطار آل مكتوم الدولي بقيمة 2.999 مليار دولار.

وبلغت قيمة الصفقة الثالثة لتمويل تمديد خط المترو الأحمر في دبي، ليصل إلى موقع إكسبو 2020، بقيمة 1.1 مليار دولار. وبلغت قيمة الصفقة الثالثة لتمويل المرحلة الثالثة لمحطة محمد بن راشد للطاقة الشمسية 889 مليون دولار، بينما حصل مشرع محطة السويحان للطاقة الشمسية، على تمويل 826 مليون دولار، وفق أرقام مجلة ميد.