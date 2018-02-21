«دبي الإسلامي» يدرج صكوكاً بمليار دولار في ناسداك دبي

قرع بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات، جرس افتتاح السوق أمس احتفالاً بإدراج البنك صكوكاً بقيمة مليار دولار أميركي في ناسداك دبي.

وهذه الصكوك هي أول صكوك معيارية مقومة بالدولار لجهة إصدار من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018، فضلاً عن ذلك، تقدم الصكوك دعماً كبيراً لاستراتيجية النمو التي يتبناها بنك دبي الإسلامي على المستويين المحلي والدولي.

ويعد هذا الإدراج السادس للصكوك من جانب بنك دبي الإسلامي في ناسداك دبي، ليصبح البنك بذلك أكبر جهة إماراتية مصدرة لأدوات الدين من حيث القيمة في البورصة بقيمة إجمالية تبلغ 5.25 مليارات دولار، وجذبت الصكوك الأخيرة التي يبلغ معدل ربحها 3.625% بمدة سريان تبلغ خمس سنوات المستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، بمن فيهم البنوك وصناديق الثروات السيادية ومديرو الصناديق. ويبرز التعاون بين ناسداك دبي وبنك دبي الإسلامي نمو دبي بوصفها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

طلب

وصرح الدكتورعدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، قائلاً: لقد شهد عام 2018 مرة أخرى فتح بنك دبي الإسلامي أسواق رأس المال للمنطقة مع إصدار آخر لصكوك ناجحة، ولا يزال الطلب القوي على الائتمان مستمراً في النمو عبر قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين في الوقت الذي نسعى فيه إلى تنفيذ أجندة توسعنا التي تركز على حماية الامتياز الذي حققناه والاستفادة من ميزانيتنا العمومية القوية أكثر من أي وقت مضى للبحث عن فرص جديدة.

وقال عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: يشكل الاستخدام النشط من جانب بنك دبي الإسلامي للأسواق المالية الإسلامية والدور البارز الذي يقوم به في قطاع الخدمات المصرفية في الإمارات إحدى دعائم النشاط المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في دبي. ويقدم التعاون الوثيق بين بنك دبي الإسلامي وناسداك دبي دعماً كبيراً لنمو دبي بوصفها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تعاون

ومن جانبه صرح حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، قائلاً: نعمل على تعزيز تعاوننا مع مؤسسات الأسواق المالية الإسلامية الرائدة عبر مجموعة من الأنشطة المالية ونجري مناقشات مع عدد متنامٍ من جهات الإصدار المحتملة على المستويين الإقليمي والدولي. وسيستمر المجتمع المزدهر للمتخصصين في التمويل الإسلامي من بنك دبي الإسلامي ومؤسسات أخرى في دبي في دفع النجاح الواسع الذي يحققه القطاع المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأُدرِجت صكوك بنك دبي الإسلامي الأخيرة بقيمة مليار دولار أميركي في ناسداك دبي في 7 فبراير 2018.