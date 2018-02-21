«إس آند بي»: تحسن سيولة بنوك الإمارات 2018

توقعت ستاندرد آند بورز (إس آند بي) للتصنيفات الائتمانية، تحسن السيولة في البنوك الإماراتية 2018 مدعومة بالارتفاع في الودائع الحكومية.



وتوقع محمد دمق محلل الائتمان الأول لدى الوكالة في دبي أمس، تحقيق مصارف الإمارات نمواً في الإقراض في 2018 بنسبة مقاربة لما تحققه البنوك الخليجية بين 3 و4%.



ورجح أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة التكاليف ما يضغط على الربحية نتيجة تأثر العمليات التشغيلية، مؤكداً على كفاءة البنوك المحلية في تحمل هذا التأثير حيث ستمرر جزءاً منها إلى العملاء. من جهتها قالت سابنا جاجتياني محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى ستاندرد آند بورز، إنه من المنتظر أن نرى حجم الزخم الذي سيوفره معرض إكسبو دبي 2020 لقطاع العقارات، حيث يترقب المستثمرون هذا الحدث بتفاؤل.



وأوضحت أن القطاع العقاري سيستفيد بشكل كبير من الانتعاش المحتمل في النشاط الاقتصادي والمناخ الإيجابي للأعمال المرتبط بمعرض إكسبو، حيث يؤدي تدفق أكثر من 25 مليون زائر إلى الإمارة، بالإضافة إلى المقيمين الجدد، إلى دعم السوق.



وبدوره رجح إمير موجكيك المدير المشارك للخدمات المالية لدى الوكالة، أن يشهد قطاع التأمين في الإمارات نمواً بنحو 10% في العام 2018 نظراً لاستمرار النمو السكاني والزيادات الأخرى في المخاطر القابلة للتأمين من مشاريع البنية التحتية مثل إكسبو 2020 في دبي.

