الإمارات تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتبادل التجاري مع سويسرا

عقد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية اجتماعاً أمس مع أولي ماورر نائب رئيس الاتحاد السويسري وزير المالية والوفد المرافق له تناول سبل التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وسويسرا وما يعزز الشراكة الاستراتيجية والتبادل التجاري بين الدولتين، حيث تعتبر سويسرا أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للإمارات.

حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي محمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي والدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وإبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين وتوماس هيرشي المدير التنفيذي لقطاع المصارف والتأمين في سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي وبيناكي إيش نائب رئيس الاستراتيجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي إضافة إلى ممثلين عن مصرف الإمارات المركزي ومختصين في القطاع الخاص والقطاع المصرفي في الدولة وفي مقدمتهم بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري ومصرف الشارقة الإسلامي.

وحضره من الجانب السويسري يورغ غاسر وزير الدولة السويسري للشؤون المالية الدولية ومجموعة من المسؤولين الرسميين وممثلين عن الجهات والبنوك الخاصة في سويسرا.

خطط

ورحب معالي عبيد حميد الطاير بالوفد السويسري مؤكداً أن هذه اللقاءات لها الأثر الإيجابي في تعزيز علاقات التعاون وتعود بنتائج مثمرة تعزز من الخطط المستقبلية خاصة أن دولة الإمارات تعد مركزاً إقليمياً هاماً للعديد من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية السويسرية نظراً لمكانتها كمركز مالي إقليمي رئيسي وموقعها الجغرافي المتميز وبيئتها الاستثمارية الجاذبة. وقال معاليه: إن العلاقات الثنائية والتجارية بين دولة الإمارات وسويسرا تشهد نمواً هاماً على مختلف الصعد ونرجو أن يساهم هذا اللقاء في تعزيز وتوطيد أواصر التعاون المشترك والمثمر بين الجانبين.

نقاشات

وتم خلال الاجتماع بحث عدة مواضيع في مقدمتها التعاون الاقتصادي إلى جانب نقاشات حول تطورات الاقتصاد الكلي على المستوى المحلي والإقليمي ومستجدات العلاقات الثنائية مع استعراض للسياسات والقوانين المنظمة لعمل أسواق المال المحلية وأطر التعاون الثنائي في مجال تنظيم الأسواق المالية بما في ذلك إعادة التأمين وتكنولوجيا الخدمات المالية والخدمات المالية الإسلامية، فضلاً عن الترويج للمراكز المالية المحلية.