اتحاد مصارف الإمارات يستهدف رفع الوعي المالي بين الشركات الصغيرة

حدد اتحاد مصارف الإمارات، موضوع التوعية المالية ضمن أولوياته الرئيسية خلال عام 2018. وباعتباره المؤسسة الرائدة التي تدعم نظام الخدمات المالية والمصرفية الآمنة والمتطورة في المجال المالي، يعتزم الاتحاد إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي المالي بين أوساط المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المالي بين أوساط المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة.

مهارات

تأتي هذه المبادرة تماشياً مع قناعة اتحاد مصارف الإمارات بأن التوعية المالية تمثل إحدى مهارات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وضرورة توفير قنوات المعرفة المناسبة والأدوات اللازمة لإثراء ثقافة الاطلاع على الأمور المالية طوال الحياة والعمل على تعزيزها.

تزداد أهمية التوعية المالية بفضل مساعدتها المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة أموالهم بكامل المسؤولية، وتوخي الحكمة في الإنفاق والاقتراض، والترشيد في الاستثمار تجنباً للتعثر أو الوقوع في ضائقة مالية. وتُعد المعرفة بالأمور المالية إلى جانب التخطيط والإدارة الأعمدة الثلاثة اللازمة للوصول إلى إدارة فعالة للموارد المالية وانتهاج خطط ناجحة للتوفير والاستثمار واعتماد الاستراتيجيات الرشيدة في إدارة الديون. وتأتي الحاجة إلى إطلاق برامج توعية مالية بهدف إرشاد الأفراد ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة واختيار المنتجات المالية التي تتناسب تماماً مع احتياجاتهم، ومعرفة آليات التعامل مع البنوك والحسابات البنكية باستخدام القنوات والتقنيات الجديدة ذات الصلة.

خدمات

وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: يُعد فهم حركة الأموال ومعرفة الخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية عاملاً أساسياً لتحقيق الثقافة المالية، وتشكل لبنةً أساسية لبناء مجتمع مثالي. كما أن المعرفة السليمة بالأنظمة المالية أمر ضروري جداً للأعمال، ولا سيما في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحسين فاعلية اتخاذ القرارات المالية وتحديد الأهداف على المدى القصير والطويل، أما بالنسبة للمستهلكين فلا غنى لهم عن تحسين معرفتهم بالأنظمة المالية حتى يتسنى لهم تعزيز رفاهيتهم وتحديد أولياتهم وضمان مستقبلٍ زاهر.

وتتصدر التوعية المالية جدول أعمال لجنة التسويق في اتحاد مصارف الإمارات هذا العام. كما أطلق الاتحاد عدة حملات على موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة به بهدف تعزيز الوعي المالي بين شرائح الشباب والناضجين في أنحاء الدولة. ويواصل الاتحاد دعمه وتشجيعه للمصارف الأعضاء لتوعية عملائهم من خلال إطلاق برامج التوعية المالية.