291.7 مليوناً توزيعات «الواحة كابيتال»

أوصى مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2017 بما يعادل 15% من رأس المال المدفوع (15 فلساً للسهم) وبقيمة إجمالية تبلغ 291.7 مليون درهم، ومن المقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم 25 مارس القادم.

وقال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس الإدارة إن الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسيا لها، نجحت في تحقيق أداء قوي العام الماضي عبر تنويع أصولها وموارد إيراداتها ومحفظة استثماراتها وتتجه للاستحواذ على حصة أكبر من السوق.

وأضاف النويس لــ"البيان الاقتصادي"، إن نتائج 2017 تدل على قدرة الشركة المتنامية في الاستحواذ على حصة أكبر من السوق الاستثمارية بعدما حققت نمواً في صافي أرباحها بنسبة 4.6% إلى 425.9 مليون درهم، وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 11.7% مقابل 10.5% في العام 2016.

استراتيجية

وأشار إلى أن الواحة كابيتال تدير محفظة استثمارية وفق استراتيجية نشطة، تسعى من خلالها لتحقيق القيمة الاستثمارية التي تطمح إليها الشركة في الوقت والظروف المناسبين.

ولفت إلى أنه خلال العام الماضي، استفادت الواحة كابيتال من عدد من الفرص المواتية للتخارج من بعض أصولها، وزيادة سيولة محفظتها، مهمين وهو ما تُرجم إلى عوائد قوية على الاستثمار، وتمثلت هذه الصفقات بالاستحواذ على حصة أقلية ذات أهمية في شركة "تشانيل في إيه إس" سريعة النمو والرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية.

وتابع: كما استطاعت الشركة بيع حصتها في وحدة "مختبرات الرعاية الصحية الاحترافية للتشخيص"، كما وافقت على مقترح بيع حصتها في شركة "إن.بي.أس القابضة المحدودة"، إلى شركة ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز ريونايتد "إن.إِ.إس.آر"، مقابل مبلغ نقدي وأسهم.

عائدات

وقال رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال، إن الشركة تواصل جهودها الرامية إلى تحقيق عائدات قوية على حقوق مساهميها، وتمكنت من الحفاظ على نهجها في تقديم توزيعات أرباح مجزية لمساهميها، مشيراً إلى أن "الواحة" استطاعت في العام الماضي تطوير وحدتها المتخصصة في إدارة الأصول، كما نوعت محفظة استثماراتها الرئيسية مع دخولها قطاع التكنولوجيا المالية.

وتابع: تتمتع الواحة كابيتال اليوم بإمكانات قوية تؤهلها للاستفادة من الفرص المجزية، مع الحرص على تلبية الصفقات لمعاييرنا الصارمة فيما يتعلق بالقيمة والمخاطر. وعلى المستوى المؤسسي، سنواصل نهجنا المنضبط والحكيم في إدارة التكاليف، مع التركيز على تحقيق أفضل قيمة للمساهمين".