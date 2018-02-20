أرباح «إمباور» تقفز 20 % إلى 772 مليون درهم

حققت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" أرباحاً صافية بلغت 772 مليون درهم في عام 2017، مقابل 641 مليونا في 2016 أي بنسبة نمو بلغت 20 %.

وتقدر قيمة العوائد الإجمالية للمؤسسة في 2017 بحوالي 1.96 مليار درهم بزيادة 6.1 % مقارنة بعام 2016 الذي بلغت فيه الإيرادات 1.84 مليار درهم.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ"إمباور" ردا على سؤال لـ"البيان الاقتصادي" خلال مؤتمر صحفي أمس: إن الشركة تدرس صفقات استحواذ على شركات لتبريد المناطق في السوق المحلي مشيرا إلى وجود مناقشات جادة مع عدة شركات بغرض الاستحواذ الكامل.

وأضاف: "شهد العام 2017 العديد من الإنجازات والمشاريع المتطورة التي قامت بها "إمباور". وزوّدت إمباور عددا من المشاريع بخدماتها ومنها مجموعة أبنية في مشروع "جنوب قرية جميرا" ومشروع "بلوواترز". وزوّدت "إمباور" خدماتها مؤخراً ببرج "ذي أوبوس"، الواقع في منطقة الخليج التجاري بدبي. وفي قطاع الضيافة، ضمّت محفظة إمباور مشاريع جديدة وفنادق مثل "W Resort Hotel & Residences" ، و"إميرالد بالاس كمبنسكي" و"ألوفت"، و"منتجع ذا بالم" الواقع في جزيرة النخلة".

فنادق دبي

وتوفر "إمباور" التبريد المركزي لنحو 17% من إجمالي فنادق دبي، بما فيها ثلاثة من أطول الفنادق في العالم وهي : فنادق "جي. دبليو. ماريوت ماركيز دبي"، و"برج العرب" و"فندق أبراج الإمارات جميرا"، كما يعتمد كل من "فندق ريتز كارلتون دبي" و"فندق جميرا بيتش" و"فندق أتلانتس النخلة" وفندق "ابن بطوطة" على خدمات إمباور للتبريد المركزي.

وحققت إمباور أرباحاً جيدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين، وقامت بتسديد الديون البالغة 390 مليون درهم خلال السنة الماضية. وأعلنت أنها تواصل بناء القدرات بما يتماشى مع متطلبات المشاريع، وقد ساعدت هذه الإستراتيجية في تحقيق نتائج مالية مستدامة منذ بدايتها.

وتابع بن شعفار: "نعمل عن قرب مع مشاريع عقارية عدة منها متحف المستقبل الذي يهدف لاحتضان المشاريع والتصاميم المستقبلية المبتكرة وهو جزء من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاقتصاد مبني على الابتكار. كما وقعت إمباور اتفاقية لتزويد "مركز الابتكار"، وهو قاعدةٍ لدعم النمو والتطور في قطاعات التقنية، والتعليم، والعلوم والمؤسسات الإعلامية الجديدة، بخدمات التبريد المركزي."

استقطاب المواهب

وتحدث بن شعفار عن استراتيجية "إمباور" في توطين الكوادر البشرية، وقال: "تستهدف "إمباور" استقطاب المواهب الوطنية الشابة وتوظيفها بالشركة كجزء من سعيها الدؤوب لدعم التوطين وزيادة نسبة موظفيها من الإماراتيين في مختلف المواقع الوظيفية."

وقال ان هناك فرصاً كبيرة في السوق المحلي ولا يوجد حاجة للتوجه الى الأسواق الخارجية مشيرا الى ان نسبة التوطين في الشركة وصلت الى 12 % ونحن على استعداد لاستقبال الكفاءات المواطنة في مختلف الاقسام والادارات.

وأكد بن شعفار مواصلة إمباور لزيادة قدرتها الانتاجية وتوسعة محفظة أعمالها بمشاريع جديدة في العام 2018. وتهدف من خلال ذلك دعم الدور الريادي لإمارة دبي في تخفيض انبعاثات الكربون بحسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وشهد العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام الخدمات الالكترونية التي بلغت 285 ألف معاملة من إجمالي 524 ألف معاملة لخدمة المتعاملين خلال العام الماضي.

إنتاجية

تصل القدرة الإنتاجية لشركة "إمباور" إلى 1,34 طن من التبريد وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وقرية جميرا و بلوواترز وغيرها.