«أبوظبي الأول» يطلق أول محفظة رقمية متكاملة في الإمارات

أطلق بنك أبوظبي الأول، تطبيق "payit" الإلكتروني، وهو أول محفظة رقمية متكاملة في الإمارات.

وتتوفر هذه الخدمة الجديدة والآمنة تماماً لجميع حاملي بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول؛ وبغض النظر عن البنك الذي يتم التعامل معه، وذلك عبر التسجيل في الخدمة والتي تستغرق أقل من دقيقتين.

وسيمكن التطبيق المقيمين في دولة الإمارات من إرسال واستقبال الأموال بشكل فوري، والدفع عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالشريك التجاري، أو عبر المواقع الإلكترونية، أو من خلال عملية المسح الضوئي باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) وهي الأولى من نوعها في الإمارات، كما تمكن هذه الخدمة الأصدقاء من اقتسام الفواتير فيما بينهم ومتابعة مدفوعاتهم.

ويمكن تعبئة رصيد الحساب باستخدام أي بطاقة خصم مباشر أو البطاقات مسبقة الدفع الصادرة في دولة الإمارات، ومعظم ماكينات الإيداع الخاصة ببنك أبوظبي الأول، وأيضاً من خلال تحويل الأموال من أي حساب بنكي داخل الدولة. ويمكن لمستخدمي التطبيق الوصول إلى أموالهم بسهولة، من خلال سحب النقود بدون بطاقة من أي ماكينة صراف آلي، أو عبر إعادة تحويل الأموال إلى حساباتهم البنكية.

ابتكار

وقالت هناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة: يشكل التطبيق محفظة رقمية جديدة تُمكّن المقيمين في دولة الإمارات من إرسال واستقبال الدفعات المالية أينما كانوا ووقتما أرادوا، وبشكل فوري.

مدفوعات

من جهته، قال سوفرات سايجال، رئيس قطاع الخدمات المصرفية والمنتجات: "رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن 75% من المدفوعات داخل دولة الإمارات تتم بشكل نقدي، لكن وفي نفس الوقت تعتبر دولة الإمارات الأولى عالمياً في استخدام الهواتف الذكية وبنسبة 81%. وبالتالي ليس هناك أدنى شك بأننا نتجه نحو مستقبل غير نقدي، الأمر الذي يمثل فرصة كبرى للمؤسسات المالية للمساهمة في تسريع هذا التحول.