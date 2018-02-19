اتفاقية لتعزيز تدفق الماس الخام عبر دبي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أن بورصة دبي للماس التابعة له وقعت أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع "ستارجمز"، الشركة المتخصصة في إمداد وتوريد أجود أنواع الماس لاستضافة سلسلة من مناقصات الماس الخام في عام 2018.

وتتيح الاتفاقية للأعضاء وشركات التعدين والموردين الدوليين الاتجار بالماس الخام وتوزيعه خلال فعاليات تنظمها ستارجمز وتستضيفها بورصة دبي للماس في مقرها ببرج الماس في إمارة دبي، وهي البورصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط المعتمدة لدى الاتحاد العالمي لبورصات الماس.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: برزت دبي بسرعة كواحد من مراكز الماس الثلاثة الأولى في العالم، ونحن نبحث دائماً عن سبل رعاية وتنمية هذه البصمة من خلال ربط المنتجين مع المشترين على طول محور دبي - أفريقيا وخارجه. إن التعاون مع ستارجمز هو بطبيعة الحال مبادرة طيبة، حيث إنه يؤكد على مكانة دبي وبورصة دبي للماس كوجهة عالمية مفضلة لصناعة الماس.

وتعد بورصة دبي للماس واحداً من أكبر ثلاثة مراكز للماس في العالم، وتقع في مركز تجارة الماس في دبي التي قدّرت قيمتها 26 مليار دولار أميركي في عام 2016.

وقال شايلش جافيري، رئيس مجموعة ستارجمز: إن الجانب التجاري واضح، فمناقصات الماس هي آلية مبيعات متزايدة الأهمية بالنسبة لنا، ومن خلال هذه المناقصات، نأمل في سد الفجوة بين الدول المنتجة للماس ووحدات التصنيع في آسيا. وستضمن هذه الشراكة عملية آمنة وشفافة للمناقصات في بيئة منظمة توفرها بورصة دبي للماس.