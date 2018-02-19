تباين أداء الأسهم وسط سيولة ضعيفة

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس إذ هبط سوق دبي مدفوعاً بضغوط بيع غير مبررة عمقت من خسائر الأسهم لا سيما في قطاعي البنوك والعقار، متجاهلة بذلك النتائج القوية للشركات عن العام الماضي، بينما ارتفع سوق أبوظبي بشكل طفيف مدعوماً بنشاط محدود على الأسهم القيادية، بينما تراجعت السيولة بنحو ملحوظ لتبلغ 354.5 مليون درهم منها 255.85 مليوناً في دبي و98.63 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 213.37 مليون سهم بواقع 160.8 مليوناً في دبي و52.57 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3843 صفقة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.15% أو ما يعادل 38.39 نقطة ليغلق عند 3292.05 نقطة مسجلاً أدني مستوياته في 14 شهراً، وسط تراجع شبه جماعي للأسهم ومن بينها «أرابتك القابضة» و«إعمار العقارية» و«بنك دبي الإسلامي».

وربح سوق أبوظبي 5.06 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليغلق عند 4582.48 نقطة مدعوماً بصعود سهم «بنك أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع» و«اتصالات».

هبوط غير مبرر

وقال طارق قاقيش، المدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب» للخدمات المالية، إن هبوط سوق دبي أمس كان غير مبرر لا سيما في ظل الأداء القوي لغالبية الشركات المدرجة والتي حققت أرباحاً فاقت التوقعات في العام الماضي بأكثر من 70 مليار درهم.

وأضاف لــ«البيان الاقتصادي»: لا يوجد ما يدعو لهذا الهبوط خصوصاً بعد استقرار الأسواق العالمية وتعافيها من خسائرها في الأسابيع الماضية، إضافة إلى قوة ومتانة الاقتصاد الوطني والتوقعات بنموه 3.9% في نهاية العام الحالي وبالتالي لا يوجد أي مؤشرات سلبية تدفعنا لهذه التراجعات.

وضغط على أداء سوق دبي هبوط أسهم «أرابتك القابضة» بنسبة 3.89% و«إعمار العقارية» بنسبة 2.57% و«إعمار للتطوير» و«بنك دبي الإسلامي» 1.59% و«بنك الإمارات دبي الوطني» 0.89%، وتصدر سهم «جي أف اتش» نشاط السوق من حيث القيم والأحجام بعد تجاوزها 42.2 مليون سهم بقيمة 53.5 مليون درهم وأغلق منخفضاً 2.31%.

وأشار قاقيش إلى أن سوق دبي هبط دون الحاجز النفسي الهام 3300 نقطة بأحجام تداول منخفضة وبالتالي قد نشهد ارتداداً صعودياً في تداولات الغد، لكن سيظل ذلك رهن تعافي أداء الأسهم الكبرى بقيادة «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي».

«أبوظبي الأول»

وجاء صعود سوق أبوظبي بدعم ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.44% متصدراً النشاط من حيث القيم بنحو 22.9 مليون درهم بعد تداول أكثر من مليوني سهم، إضافة إلى ارتفاع سهم «أدنوك للتوزيع» و«اتصالات» بنحو 0.38% و0.29% على التوالي، بينما تصدر سهم «رأس الخيمة العقارية» النشاط بالأحجام بنحو 9.11 ملايين سهم بقيمة 7.24 ملايين درهم وانخفض بنسبة 1.25% رغم اقتراح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% على المساهمين.

وارتفعت عقود مؤشر سوق أبوظبي المستقبلية بنسبة 0.09% في أول يوم تداول لها أمس بينما هبطت عقود مؤشر سوق دبي بنسبة 1.16%، وسط تراجع أداء باقي العقود بعد تداول 7277 عقداً بقيمة 1.66 مليون درهم من خلال 20 عملية.