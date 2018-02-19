انطلاقة عالمية لسوقي دبي وأبوظبي بالعقود المستقبلية

أطلق سوقا دبي وأبوظبي الماليان أمس العقود المستقبلية على المؤشرات العامة بحيث يجري تداولها في بورصة ناسداك دبي بما يوفر فرص استثمار وتحوط للمؤسسات والأفراد على المستوى العالمي في خطوة من شأنها تعزيز السيولة وزيادة عمق الأسواق. وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: إن العقود المستقبلية على المؤشرات تعزز مكانة دبي بوصفها مركزاً للأسواق المالية العالمية، إضافة إلى مساهمتها في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي من الصناديق الكبرى التي تبحث عن حلول للتحوط والاستثمار. وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي، لـ«البيان الاقتصادي»، أن السوق بصدد الترخيص لشركة جديدة لمزاولة أعمال صانع السوق الشهر المقبل، وسيرخص لشركة أخرى للقيام بدور موفر السيولة. وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، أن 90% من الصكوك التي تم إدراجها عالمياً خلال الثلاث إلى أربع سنوات القادمة مدرجة في ناسداك دبي.

وفي أول أيام تداولها، ارتفعت عقود مؤشر سوق أبوظبي 0.09% بعد تداولات بقيمة 91.4 ألف درهم، بينما هبطت عقود مؤشر سوق دبي 1.16% بتداولات تخطت 165 ألف درهم.

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