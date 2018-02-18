إيرادات العقار تلامس 60 ملياراً بنمو 12 %

لامست إيرادات ومبيعات شركات العقار والإنشاء المدرجة في أسواق المال المحلية حاجز 60 مليار درهم في العام الماضي.

وبحسب رصد لــ«البيان الاقتصادي»، بلغت إيرادات 13 شركة مقيدة في سوقي دبي وأبوظبي 59.46 مليار درهم بنمو 12.3% أو ما يعادل 6.5 مليارات مقارنة بنحو 52.96 ملياراً في 2016 وهو مؤشر يؤكد جاذبية السوق العقاري.

ويظهر الرصد، ارتفاع أرباح تلك الشركات إلى 12.22 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.98 مليار اً في 2016، بنمو 2% بسبب خسائر شركتي الاتحاد ودريك آند سكل، إضافة إلى تراجع أرباح «الدار العقارية» و«داماك»، بينما دعم نمو الأرباح الأداء القوي لـ«إعمار العقارية» وشركتيها التابعتين «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» بعد تحقيقهما نمواً بنحو 7.2% و11% و29.9% على التوالي.

وبلغت أرباح 8 شركات مدرجة في دبي 9.77 مليارات بنمو 7.2% مقارنة بنحو 9.12 مليارات في 2016، بينما وصلت أرباح 5 شركات مدرجة في أبوظبي إلى 2.45 مليار بتراجع 14.5% مقابل 2.86 مليار في 2016.