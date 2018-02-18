انخفاض مخصصات 7 بنوك يرفع الأرباح 5 %

انخفضت المخصصات التي جنبتها 7 بنوك وطنية بنسبة 4.5% العام الماضي، في مؤشر إيجابي على تراجع نسب القروض المتعثرة.

وكشف مسح لـــ «البيان الاقتصادي» انخفاض مخصصات البنوك السبعة إلى 10.9 مليارات درهم 2017، بنقص 513.4 مليون درهم، مقارنة بنحو 11.4 ملياراً في 2016، وهو ما عزز من أرباحها لتنمو بنسبة 5.2% إلى 32.5 مليار درهم.

وأظهر المسح، الذي شمل 4 بنوك مدرجة في أبوظبي و3 في دبي أفصحت عن قوائمها المالية بشكل كامل، أن بنك رأس الخيمة الوطني كان الأكثر خفضاً للمخصصات بنسبة 15.8% من 1.8 مليار في 2016 إلى 1.52 مليار في 2017، فيما خفض بنك الإمارات دبي الوطني 14.5% من 2.6 مليار إلى 2.22 مليار درهم. وتراجعت مخصصات بنك المشرق 14.2% من 1.73 مليار درهم إلى 1.4 مليار، فيما هبطت مخصصات بنك أبوظبي الأول بنحو 10.5% من 2.6 مليار إلى 2.3 مليار.

في المقابل، رفعت بنوك دبي الإسلامي والاتحاد الوطني وأبوظبي التجاري مخصصاتها إلى 823.4 مليون درهم و793.6 مليوناً و1.67 مليار على التوالي.