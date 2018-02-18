«دبي للاستثمار» تعيّن «المال كابيتال» مديراً رئيساً لاكتتاب «إيميكول»

أعلنت شركة دبي للاستثمار، أن شركتها التابعة «المال كابيتال»، ستكون المدير الرئيس للاكتتاب العام الأولي لشركتها التابعة المملوكة لها بالكامل «الإمارات ديستريكت كولينع»، «إيميكول» المتخصصة في خدمات تبريد المناطق على مستوى المنطقة، وسيتم إدراج الاكتتاب العام في سوق دبي المالي.

وقّع الاتفاقية خالد بن كلبان، العضو المنتدب، كبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، وناصر النابلسي نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لـ «المال كابيتال»، بحضور عبد العزيز بن يعقوب السركال رئيس مجلس إدارة «إيميكول»، وأديب مبدر الرئيس التنفيذي للشركة. وقال خالد بن كلبان، إن إيميكول تمكنت منذ تأسيسها، من تسجيل نمو مطرد، وحققت أرباحاً ثابتة، وسيسهم الاكتتاب العام الأولي لشركة «إيميكول»، في تعزيز الميزانية العمومية للشركة، وزيادة انتشارها، وتوفير الفرص للمستثمرين العالميين، ما سيتيح درجة أعلى من المرونة، لمواصلة النمو وتعزيز فرص التوسع والتنويع، بما يتناغم مع خريطة الطريق التي تم وضعها.

استراتيجية

وأضاف أن الاكتتاب العام لـ «إيميكول»، يمثل جزءاً من استراتيجية دبي للاستثمار، لتوسيع أعمالها في الأسواق العالمية. ويسر دبي للاستثمار، أن تعمل مع «المال كابيتال»، التي تمكنت من إثبات جدارتها في إدارة الاكتتابات العامة، بالاعتماد على ما تملكه من خبرات ومعارف في الأسواق المحلية والدولية. إننا في دبي للاستثمار، نبدي ثقة تامة إزاء هذا الاكتتاب العام، وما يوفره من فرص للأطراف ذات الصلة، للحصول على قيمة أفضل.

وقال ناصر النابلسي، إن إيميكول تعد أحد اللاعبين الرئيسين في منطقة الخليج، ونجحت في إبرام عقود جديدة، في ظل الطلب المتزايد على حلول تبريد المناطق في المنطقة. إننا في المال كابيتال، نتشرف بالعمل مع دبي للاستثمار في الاكتتاب العام المقبل، لنتيح لمجتمع المستثمرين فرصة المشاركة في رحلة نمو الشركة.