2.01 مليار تداولات الأجانب الأسبوع الماضي

بلغت قيمة تداولات الأجانب في سوقي دبي وأبوظبي الماليين في تداولات الأسبوع الماضي نحو 2.01 مليار درهم بيعاً وشراءً مع سيطرة النزعة البيعية على تعاملاتهم في ظل استمرار مخاوفهم بسبب عدم استقرار أسواق الأسهم العالمية منذ نحو أسبوعين.

ووفق رصد لـ «البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب في الأسهم نحو 872.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 1.13 مليار بصافٍ بيعي 263.6 مليون درهم.

وقال محمد الأعصر مدير إدارة التحليل الفني بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية، إن الأسواق المحلية تعرضت لضغوط بيع أجنبية غير مبررة الأسبوع الماضي جاءت في وقت تشهد فيه الأسواق محفزات قوية متمثلة في نتائج أعمال الشركات والتوزيعات السنوية السخية.

وأضاف الأعصر، لـ «البيان الاقتصادي»، أن مبيعات الأجانب تأتي بسبب استمرار مخاوفهم من التذبذبات والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية منذ نحو أسبوعين على وقع المخاوف من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، متوقعا زيادة مراكزهم في الأسابيع القادمة واقبالهم على شراء الأسهم التي تتمتع بملاءة مالية مرتفعة وتوزيعات نقدية سخية.

وتفصيلاً، مالت تعاملات الأجانب في سوق دبي نحو البيع بعد تحقيق مبيعات بنحو 832.2 مليون درهم مقابل مشتريات بنحو 664.2 مليون درهم بصافي بيعي 167.9 مليون درهم، واتجهت تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي أيضا نحو البيع بعد تحقيق مبيعات بنحو 303.8 ملايين درهم مقابل مشتريات بنحو 208.2 ملايين بصافٍ بيعي 95.6 مليون درهم.

وعلى صعيد الإماراتيين، بلغ إجمالي قيمة تداولاتهم نحو 2.29 مليار درهم موزعة بواقع 1.28 مليار مشتريات و1.017 مليار مبيعات بصافٍ شرائي 263.6 مليون درهم، ومالت تعاملاتهم نحو الشراء في دبي بصافٍ شرائي 167.9 مليوناً، ونحو الشراء في أبوظبي بصافٍ شرائي 95.6 مليون درهم.