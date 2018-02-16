الأسهم تتجاهل النتائج القوية وسط شحّ السيولة

تجاهلت أسواق الأسهم المحلية النتائج القوية للشركات لتنهي الأسبوع على تباين في أدائها وسط شح السيولة.

وخلال الأسبوع، صعد سوق دبي بنسبة 0.14% أو ما يعادل 4.82 نقاط ليغلق عند 3330.44 نقطة بعد تراجع ثلاثة أسابيع متتالية، مدعوماً بارتفاع أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي«.

وفقد سوق أبوظبي 22.05 نقطة أو ما يعادل 0.48% ليغلق عند 4577.42 نقطة مواصلاً هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي، بضغط هبوط سهم «الدار العقارية» و«بنك أبوظبي الأول» و«اتصالات».

ووصلت سيولة السوقية خلال الأسبوع نحو 2.15 مليار درهم بواقع 1.53 مليار في دبي و620.48 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 1.29 مليار سهم منها 976 مليوناً في دبي و315 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 22171 عملية.

وفي جلسة أمس، هبط سوق دبي بنسبة 0.17% مع انخفاض سهم «دبي للاستثمار» و«إعمار العقارية»، بينما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.25% مع انخفاض سهم «اتصالات» و«أدنوك للتوزيع».

ضغوط

وقال إياد البريقي المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية عانت في الأسبوع الماضي من ضغوط بيعية غير مبررة وهو ما أدى إلى تراجع في أسعار أسهم معظم الشركات، مشيراً إلى أن معنويات المتداولين لا تزال عند أدنى مستوياتها بسبب عمليات البيع غير المنطقية وتجاهل الأسواق للمحفزات الإيجابية العديدة وفي مقدمتها نتائج الشركات والتوزيعات النقدية السخية.

وأضاف البريقي لــــ «البيان الاقتصادي»، إن نتائج الشركات خلال الأسبوع الماضي كانت متباينة لكن الأسواق لم تتفاعل معها بشكل إيجابي حيث استمرت عمليات البيع وهو ما وضع ضغوطاً على المؤشرات وسط شح في السيولة.

صعود

وقاد صعود سوق دبي ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 6.27% و«إعمار مولز» بنسبة 5.4% و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.45%، بينما حد تراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 3.85% من وتيرة ارتفاع السوق إلى جانب هبوط «دبي للاستثمار» 3.4% و«أرابتك» 2.6%.

وضغط على أداء سوق العاصمة انخفاض سهم «الدار العقارية» بنسبة 3.1% و«بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.87% و«اتصالات» بنسبة 0.57% و«أدنوك للتوزيع» 0.38%، بينما ارتفعت أسهم «طاقة» بنسبة 12.28% و«الواحة كابيتال» 4.31% و«بنك الاتحاد الوطني» 2.27%.

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى المبادرة بطلب المساعدة من السوق أو الهيئة في حال تحملهم أي أضرار نشأت بسبب تعاملاتهم في الأوراق المالية ولم يتم تسويتها ودياً مع شركات الوساطة والتقدم بشكوى لاسترداد حقوقهم، مؤكدة أنه يجوز التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار به.

حقوق

دبي يصعد 0.14 % وأبوظبي يتراجع 0.48% الأسبوع الماضي

ملخص التداولات الأسبوعية

البند سوق دبي سوق أبوظبي

المؤشر 0.14%+ -0.48%

قيم التداول 1.53 مليار درهم 620.5 مليون درهم

أحجام التداول 976 مليون سهم 315 مليون سهم

عدد الصفقات 17616 4555

الأكثر ارتفاعاً دبي الوطنية للتأمين 14.4% الشارقة للأسمنت 22.73%

الأكثر انخفاضاً الإثمار القابضة -21% بنك الفجيرة الوطني -33.3%

* إفصاحات

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