70 ملياراً أرباح الشركات الوطنية المدرجة في 2017

حققت الشركات الوطنية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين أداء مالياً قوياً فاق التوقعات بعدما ارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 52.8% في العام 2017، وهو ما أرجعه الخبراء والمحللون إلى الأداء القوي للاقتصاد الوطني والذى انعكس بشكل إيجابي على أداء الشركات والبنوك إضافة إلى استقرار وتعافي النفط.

ووفق مسح لــ «البيان الاقتصادي»، وصلت أرباح 110 شركات مدرجة إلى نحو 69.8 مليار درهم في العام الماضي، بزيادة قدرها 24.13 مليار درهم، مقارنة بنحو 45.67 مليار درهم في 2016. ووصلت أرباح شركات سوق أبوظبي إلى أكثر من 39 مليار درهم، فيما بلغت أرباح شركات سوق دبي نحو 30.79 مليار درهم.

وجاءت أرباح البنوك في الصدارة مع بلوغ أرباح 18 بنكاً نحو 36.8 مليار درهم بما يعادل 52.8% من إجمالي الأرباح، فيما حل القطاع العقاري في المرتبة الثانية بعدما تخطت الأرباح الصافية لنحو 12 شركة 12 مليار درهم في 2017 بنمو قدره 1.1% مقارنة بنحو 11.86 مليار درهم في 2016، وذلك رغم الخسائر التي تكبدتها شركتي «الاتحاد العقارية» و»دريك آند سكل».

وحل «بنك أبوظبي الأول» في الصدارة من حيث الربحية بنحو 10.9 مليارات درهم، سهم «اتصالات» بنحو 8.44 مليارات درهم، يتبعهما «الإمارات دبي الوطني» بأرباح 8.34 مليارات و«إعمار العقارية» بـ 5.7 مليارات و«بنك دبي الإسلامي» بأرباح 4.5 مليارات.

وأعلن سوق دبي المالي أن الشركات المحلية المدرجة لديه البالغة 50 شركة سجلت معدل التزام نسبته 100% من حيث الإفصاح عن البيانات المالية الأولية لسنة 2017 في حدود المهلة الزمنية القانونية البالغة 45 يوماً، بينما وصلت نسبة إفصاح شركات سوق أبوظبي نحو 99% حيث أعلنت 65 شركة من أصل 66 عن نتائجها، إذ لم يعلن «بنك الاستثمار» عن نتائجه حتى الآن.

وقال سيف صياح المنصوري، رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، إن التزام الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها المالية يدعم وتيرة نشاط الأسواق المالية بالدولة ويسهم في تحقيق المزيد من الإفصاح والشفافية.