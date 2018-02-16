إطلاق برنامج لتقييم وتصنيف شركات الخدمات المالية

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع برنامج «تقييم وتصنيف شركات الخدمات المالية».

وفتحت الهيئة باب التسجيل للشركات الراغبة في المشاركة بالدورة الأولى من البرنامج ويجري تلقي طلبات التسجيل حتى الأول من شهر مارس المقبل.

وصرح الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق أن إطلاق البرنامج يأتي تأسيساً على القرار الذي سبق أن أصدره معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العام الماضي بشأن اعتماد الدليل الإرشادي لبرنامج تصنيف شركات الخدمات المالية.

وأوضح أن الهيئة قامت بإجراء دراسة معمقة للمكونات الأساسية لصناعة الخدمات المالية والممكنات المؤثرة في أدائها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أظهرت ضرورة إيجاد بيئة تنافسية تشجع شركات الخدمات المالية على رفع قدراتها المؤسسية وتطبيق مفهوم الابتكار في أسلوب ونوعية الأنشطة والخدمات المالية المقدمة ضمن إطار يركز على المحاور ذات التأثير الأعلى في استقرار الأسواق وزيادة ثقة المستثمرين والنهوض بالصناعة وتحقيق ريادة الدولة في هذا المجال.

وطالبت الهيئة شركات الخدمات المالية التي أرسلت لها تعميماً لدعوتها للمشاركة في البرنامج بتعبئة طلب التسجيل للمشاركة في الدورة الأولى من البرنامج التي انطلقت أمس.

وأوضحت الهيئة أن عملية التصنيف ستتم وفقاً للمعايير والأسس المحددة في دليل تصنيف شركات الخدمات المالية والتي تتضمن الحوكمة المؤسسية والكفاءة التشغيلية ومنظور المستثمرين والمسؤولية المجتمعية، ويتم التقييم بمعرفة مقيمين معتمدين لدى الهيئة (من غير موظفيها).

يذكر أن الهيئة كانت قد نظمت ورشتي عمل لشركات الوساطة في الأوراق المالية لشرح وتوضيح دليل تصنيف شركات الخدمات المالية وفقاً لنظام النجوم والتوعية بمعايير ومحاور التقييم ومواعيد وآلية تقديم طلبات الترشح للدورة الأولى.