«أدنوك» تبدأ استراتيجية تعزيز القيمة المحلية المضافة

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، بدء تطبيق استراتيجيتها الجديدة لتعزيز القيمة المحلية المضافة التي تهدف إلى زيادة المساهمة في الاقتصاد المحلي، وتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص.

وبموجب هذه الخطوة، أصبحت جميع الشراكات الجديدة مع «أدنوك» وعملية ترسية العطاءات تشمل تقييماً لمدى مساهمة الشركاء الدوليين في تعزيز القيمة وزيادة المحتوى والمنتج المحلي.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ استراتيجية «أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي»، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتبادل المعرفة وتوفير وظائف إضافية للمواطنين في القطاع الخاص، تماشياً مع التزام «أدنوك» بدعم هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دوره في جهود التنويع الاقتصادي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع توجيهات القيادة، فإننا ملتزمون بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي ودعمه، خاصة أن أدنوك تشكّل إحدى الركائز الأساسية في اقتصاد دولة الإمارات، ومحفزاً للنمو ودعم جهود تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التوطين».

وأضاف أن تطبيق استراتيجية تعزيز القيمة المحلية المضافة يسهم في توطيد شراكة «أدنوك» مع القطاع الخاص في الدولة، ويخلق المزيد من فرص النمو للشركات المحلية، وكذلك فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وهذا يصب في مصلحة الوطن والاقتصاد والموردين على حد سواء.

ويسهم اعتماد استثمارات رأسمالية لـ«أدنوك» بقيمة 400 مليار درهم لمشاريع النمو والتوسع، على مدى السنوات الخمس المقبلة، في توفير المزيد من الفرص أمام الشركات المحلية، من خلال الاستفادة من تركيز «أدنوك» على تعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات الدولية والقطاع الخاص المحلي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل زيادة استخدام المحتوى المحلي، بما فيه المنتجات ومرافق التصنيع والتجميع والخدمات.

وتشمل المعايير التي سيتم تطبيقها لتقييم مساهمة الموردين في تعزيز القيمة المحلية المضافة كلاً من السلع والخدمات المحلية وفرص العمل التي يتم توفيرها للمواطنين وبرامج التطوير المقدمة لهم، وكذلك مدى مساهمة المقاولين الفرعيين المحليين.

وضمن تطبيق استراتيجية تعزيز القيمة المحلية المضافة، ستنفذ «أدنوك» عدداً من الخطوات التي تشمل التعاون مع الموردين لتطوير استراتيجيات بعيدة المدى، لتعزيز القيمة وتطوير استراتيجية مصممة خصوصاً لعقود الهندسة والمشتريات والبناء للاستفادة من نطاقها الكبير والمتنوع وحجم الإنفاق، وتحديد حد أدنى من أهداف تعزيز القيمة المحلية المضافة المتوقعة لكل فئة من فئات الموردين.

وتستضيف «أدنوك» سلسلة من ورش العمل لتعريف الموردين باستراتيجية تعزيز القيمة المحلية المضافة وكيفية «اعتماد» مساهمات الموردين.

وعيّنت «أدنوك» مجموعة من هيئات الاعتماد الرائدة لمراجعة والتحقق من أداء الموردين في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة، وسيكون ذلك إما بشكل سنوي أو عندما يستدعي الأمر.

يُذكر أن مبادرة تعزيز القيمة المحلية المضافة تعد امتداداً لاستراتيجية «أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي» الهادفة إلى تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وزيادة القيمة في مجال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات والمحافظة على إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز.