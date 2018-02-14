2.74 مليار درهم صافي أرباح «إعمار للتطوير» بنمو 30 %

أعلنت «إعمار للتطوير»، شركة التطوير العقاري في الإمارات، والتي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، عن نمو صافي أرباحها 30% خلال السنة المالية 2017 (يناير إلى ديسمبر) لتصل إلى 2.74 مليار درهم (747 مليون دولار) مقارنة بصافي الأرباح المسجّلة في عام 2016 التي بلغت 2.11 مليار درهم (575 مليون دولار).

ووصل إجمالي إيرادات السنة المالية 2017 إلى 8.86 مليارات درهم (2.41 مليون دولار) بنمو نسبته 28% مقارنة بإيرادات السنة المالية 2016 التي بلغت 6.89 مليارات درهم (1.88 مليار دولار). ولدى الشركة مشاريع بقيمة 41 مليار درهم (11 مليار دولار) كما في 31 ديسمبر 2017، مما يعكس ركائزها المالية القوية مع أكثر من 24 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمها خلال السنوات الأربع المقبلة.

مبيعات

وحققت «إعمار للتطوير» مبيعات إجمالية بقيمة 18.03 مليار درهم (4.91 مليارات دولار) بنمو نسبته 25% مقارنة بالمبيعات المسجلة في 2016 التي بلغت قيمتها 14.41 مليار درهم (3.92 مليارات دولار). وجاء ذلك مدفوعاً بإطلاق 9531 وحدة سكنية ضمن 21 مجمعاً سكنياً في عدد من مشاريع المجمّعات المتكاملة التي تطورها الشركة. وبما يسلط الضوء على مكانتها المميزة في قطاع تطوير المجمّعات المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت «إعمار للتطوير» بتسليم أكثر من 34700 وحدة سكنية منذ عام 2002.

وشملت المشاريع التي تم إطلاقها خلال عام 2017 كلاً من: «كريك جيت»، و«هابور جيت»، و«كريك رايز»، و«العنوان هاربور بوينت»، و«17 آيكون بي»، و«آيلاند بارك» و«كوف» في خور دبي؛ و«بارك هايتس 1 و2»، و«ميبل 3»، و«سدرة 3»، و«بارك ريدج»، و«كلوب فيلاز» في دبي هيلز استيت؛ و«جولف فيوز»، و«إربانا 2و3»، و«جولف لينكس» في إعمار الجنوب؛ و«زعبيل سكوير» في زعبيل؛ و«داون تاون فيوز 2» و«فيدا دبي مول» في وسط مدينة دبي؛ وفيدا ريزيدنس بمرسى دبي. وشهد إطلاق جميع المشاريع الجديدة، التي تبلغ قيمة مبيعاتها الإجمالية 20.08 مليار درهم (للوحدات المباعة وغير المباعة)، استجابة قوية من قبل المستثمرين.

وشهد الربع الرابع من العام 2017 الإدراج الناجح لشركة «إعمار للتطوير» في سوق دبي المالي، في أكبر عملية طرح من نوعها منذ عام 2014، وثالث أكبر عملية طرح في سوق دبي المالي. ولدى الشركة حالياً رصيد كبير من الأراضي يزيد عن 167 مليون قدم مربعة من إجمالي المساحات الطابقية ضمن أصولها المخصصة للبيع في الإمارات العربية المتحدة، مما يؤهل «إعمار للتطوير» لمواصلة تعزيز نموها مستقبلاً ضمن قطاع التطوير العقاري في دبي.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: «إنّ الأداء الإيجابي لشركة «إعمار للتطوير» يعكس إمكاناتها وقدرتها على المساهمة في بناء مدن المستقبل في دولة الإمارات. وجاء إدراج الشركة في سوق دبي المالي خطوة هامة نحو تعزيز قيمة استثمارات المساهمين على المدى الطويل. وسنواصل التركيز على بناء وجهات مميزة تشكل رافداً لنمو الاقتصاد الوطني، بما ينسجم في المضمون والأهداف مع الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

مشاريع

لدى «إعمار للتطوير» حالياً أكثر من 10 مشاريع كبرى ضمن محفظتها، وتمتلك بالكامل مشاريع قيد التطوير في وجهات مثل «وسط مدينة دبي»، و«المرابع العربية»، و«مرسى دبي»، و«روعة الإمارات»؛ إضافة إلى مشاريع مشتركة مثل «دبي هيلز استيت»، و«إعمار الجنوب»، و«زعبيل سكوير»، فضلاً عن مشروع تطويري مشترك يتمثل في «خور دبي» الممتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة بجوار الخور التاريخي لمدينة دبي والذي يتوسطه «برج خور دبي» المرتقب.

كما كشفت «إعمار للتطوير» أيضاً عن وجهتها الجديدة الممثلة بجزيرة «إعمار بيتشفرونت» الخاصة في الخليج العربي التي تقدّم للسكان فرصة الاستمتاع بأجواء حيوية مماثلة لشواطئ ميامي وهم في قلب دبي. وتمتد الوجهة الجديدة على مساحة 10 ملايين قدم مربعة بإطلالات مباشرة على بحر العرب، ونخلة جميرا، ومرسى دبي، والأفق العمراني للمدينة. وتم إطلاق هذا المشروع في يناير 2018 حيث تم بيع كافة الوحدات المطروحة لتصل القيمة الإجمالية للمبيعات إلى أكثر من مليار درهم. وتقوم استراتيجية «إعمار للتطوير» لعام 2018 وما بعده على توفير عائدات مستمرة ومستدامة من مشاريعها. وعلاوةً على ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع التطوير العقاري في دبي، ستركز الشركة أيضاً على توظيف رصيدها الكبير من الأراضي وشراكاتها مع الهيئات الحكومية لتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها.