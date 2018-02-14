هيئة الأوراق تدشن مشروع التكنولوجيا المالية بالتعاون مع «برايس ووتر هاوس»

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع اتفاقاً مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز للحصول على خدماتها بهدف تطوير إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية «FinTech» والتنظيمية في أسواق المال بالدولة وذلك بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وقع الاتفاق عن الهيئة - على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي - الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة.. فيما وقعها عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز ماكس دي غريغوريو الشريك والمسؤول عن مبادرة التكنولوجيا المالية FinTech في برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط.

وبمقتضى الاتفاق الموقع تقوم شركة برايس ووتر هاوس كوبرز بتقديم خدماتها لتطوير إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية في أسواق المال بالدولة وذلك وفق أربع مراحل كالتالي المرحلة الأولى وتتضمن تحليل نطاق اللوائح المرتبطة بالتكنولوجيا المالية في أسواق رأس المال ونماذج التشغيل المعتمدة من قبل السلطات العالمية والإقليمية الأخرى وفق أفضل الممارسات وعوامل النجاح وتقديم تقرير لمقارنة الأطر المختلفة القائمة عالمياً وإقليمياً.

ويتم في المرحلة الثانية إعداد سياسة «مبادئ عامة» للتكنولوجيا المالية لأسواق رأس المال في الدولة متوافقة مع رؤية الهيئة ومهامها والممارسات العالمية مع الالتزام باستطلاع رأي الصناعة عن سياسة التكنولوجيا المالية وإجراء التعديلات التي تراها الهيئة.

أما المرحلة الثالثة فوضع مختبر تنظيمي sandbox يتضمن المبادئ التوجيهية وشروط الأهلية والتخرج ودورة حياة التطبيق والملحقات الضرورية، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات في ست دول محددة من قبل الهيئة مع الالتزام باستطلاع رأي الصناعة وإعداد المسودة وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

والمرحلة الرابعة تتضمن إعداد نموذج وخطة التشغيل متضمنة - العمليات الداخلية والأدوار والمسؤوليات ونقاط التفاعل مع المصرف المركز - مع الالتزام باستطلاع رأي الصناعة وإجراء التعديلات اللازمة وفقاً لملاحظات الهيئة مع مراعاة الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي يقدمها الطرف الأول لتحسين مستوى الأداء.

وقال معالي سلطان المنصوري - في تصريح له عقب التوقيع - إن الاتفاق سيسهم في تعزيز صناعة الخدمات المالية بالدولة ويجعل الإمارات مركزاً هاماً للتكنولوجيا المالية في المنطقة بما تمتلكه من بنية تحتية متميزة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات وكوادر متخصصة في السوق المالي.

مبادرة

وأضاف أن الهيئة لديها مبادرة أخرى في التكنولوجيا المالية تتضمن تأسيس منصة أو بوابة إلكترونية تجمع بين الشركات التي تقدم التكنولوجيا المالية والابتكار في مجال الخدمات المالية مع المؤسسات المالية وشركات الاتصالات والإنترنت، وذلك بهدف اختبار وتنفيذ مبادرات تكنولوجية حديثة في المجال المالي المرتبط بقطاع الأوراق المالية في بيئة تجريبية آمنة مرنة منخفضة التكاليف وضمن إطار منظم يضمن حماية المستثمرين.

من جانبه لفت الدكتور عبيد الزعابي إلى أن الاتفاق يضع الأساس لمشروع حيوي يرتكز على التكنولوجيا المالية Fin Tech حيث تندرج في إطار رؤية الهيئة القائمة على تعزيز الابتكار في أسواق الأوراق المالية ضمن استراتيجية حكومة الإمارات في تحفيز ثقافة الابتكار.

من جهته، أعرب ماكس دي غريغوريو عن سعادة شركته بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع من أجل تطويرمنظومة مبادرة التكنولوجيا المالية FinTech وتسريع عملية تحويل رقمنة أسواق رأس المال في الإمارات.. مشيراً إلى أنها خطوة رئيسة في جدول الأعمال الرقمي لدولة الإمارات وستساعد على جعلها الدولة الرائدة في مجال تطوير أسواق رأس المال.