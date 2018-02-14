مشتريات انتقائية تعزز مكاسب سوق دبي بـ2.8 مليار

ارتفع سوق دبي في ختام تداولات، أمس، رابحاً نحو 2.78 مليار درهم، وسط عمليات شراء انتقائية على أسهم قيادية في قطاعي البنوك والاستثمار مع عودة التفاؤل للمستثمرين بعد إعلانات أرباح قوية، فيما هبط سوق أبوظبي بفعل عمليات جني أرباح محدودة على أسهم البنوك.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.8% أو ما يعادل 26.53 نقطة ليغلق عند 3341.46 نقطة معاوداً المكاسب بعد خسائر ثلاثة جلسات متتالية، مدعوماً بارتفاع أسهم «دبي للاستثمار» و«بنك دبي الإسلامي» إلى جانب استقرار سهم «إعمار العقارية».

بينما فقد سوق أبوظبي 9.51 نقاط أو ما نسبته 0.21% ليغلق عند 4600.4 نقطة مدفوعاً بهبوط سهمي «أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع»، بينما قلص صعود «اتصالات» و«الدار العقارية» من وتيرة الهبوط.

وما تزال سيولة السوقين دون 500 مليون بعد بلوغها، أمس، 476.1 مليون درهم بواقع 339.3 مليون في دبي، و136.8 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 311.5 مليون سهم منها 232.27 مليوناً في دبي و79.23 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4670 عملية.

توزان

وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية بدأت في استعادة توازنها مع تلاشي المخاوف التي سيطرت على المستثمرين من جراء هبوط الأسواق العالمية الأسبوع الماضي. وأضاف رشاد لـ«البيان الاقتصادي»، إن سوق دبي ارتد صاعداً بعد وتيرة هبوط استمرت عدة جلسات مدعوماً بتحسن معنويات المستثمرين بعد نتائج قوية للشركات المدرجة مثل «إعمار مولز» و«العربية للطيران».

وقاد صعود سوق دبي ارتفاع سهمي «دبي للاستثمار» و«بنك دبي الإسلامي» القياديين بنحو 0.87% و0.16% على التوالي، إلى جانب مكاسب أسهم «إعمار مولز» بنسبة 3.56% و«داماك» بنسبة 2.17% و«بنك الإمارات دبي الوطني» 1.74% و«إعمار للتطوير» 0.7%.

ترقب

وقال رشاد إن سوق أبوظبي تعرض لعمليات بيع محدودة مع سعي بعض المستثمرين لجني الأرباح على أسهم قيادية مثل «أبوظبي الأول» بعد مكاسبه الكبيرة في الجلسات السابقة، متوقعاً أن يرتد السوق صعوداً قبل نهاية الأسبوع الحالي في ظل ترقب المستثمرين لإقرار التوزيعات النقدية السنوية.

وجاء هبوط سوق العاصمة بضغط تراجع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.87% إلى جانب هبوط سهمي «أدنوك للتوزيع» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنحو 1.48% و0.24% على التوالي. وتصدر «الاتحاد الوطني» نشاط السوق بالقيم بعد وصولها 22.09 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 0.25%. فيما تصدر سهم «رأس الخيمة العقارية» النشاط بالأحجام بنحو 10.16 ملايين سهم وأغلق متراجعاً 3.03%.

عقود

تباين أداء العقود المستقبلية في ناسداك دبي، أمس، بعد تداول 3200 عقد بقيمة 525.02 ألف درهم من خلال 9 عمليات، وزادت عقود «داماك العقارية» بنسبة 2.17%، و«دي إكس بي» بنسبة 1.75%، بينما تراجعت عقود «أدنوك للتوزيع» 1.48%، و«الاتحاد العقارية» 0.22%.