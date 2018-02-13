«فيتش» تثبت تصنيف بنوك إماراتية

ثبتت وكالة فيتش العالمية تصنيف بنوك إماراتية من حيث الإصدارات طويلة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت الوكالة العالمية تصنيف البنوك الإماراتية من حيث التصنيف الائتماني.

ثبتت وكالة فيتش تصنيف بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني. وأشارت الوكالة أن بنوك أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني تقع على الفئة «1» من حيث إمكانية الدعم الحكومي لها. ويصنف بنك أبوظبي الأول على الفئة ايه ايه .

-، وبنك الاتحاد الوطني وأبوظبي التجاري على الفئة ايه+ وبنك الإمارات دبي الوطني على الفئة ايه+. كما ثبتت الوكالة بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط على الفئة ايه ايه.