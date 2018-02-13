«الاتحادية للضرائب» تدعو شركات المحاسبة والخبراء لتكثيف التثقيف الضريبي

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب شركات المحاسبة وخبراء الضرائب ومكاتب الاستشارات القانونية العاملة بالدولة إلى تكثيف جهودها لرفع مستوى الوعي بين قطاعات الأعمال في الدولة، وزيادة قدرتهم على التعامل مع آليات تطبيق النظام الضريبي الإماراتي.

جاء ذلك خلال ندوة شهرية نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي حول «دور قطاع المحاسبين والقانونيين والخبراء الضريبيين في إنجاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة»، شارك فيها نحو 100 من المتخصصين في قطاعات المحاسبة والقانون والضرائب تم خلالها توضيح العديد من مبادئ الضريبة وسبل التغلب على أية مشاكل قد تواجه بعض المتخصصين خلال التطبيق.

وأوضح خبراء الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الندوة أن الهيئة قامت بتوفير شرح مفصل حول الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال التوعية للمستهلكين ولقطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بإعداد وطرح العديد من الأدلة الإرشادية وبرامج التعلم الإلكترونية التي شملت العديد من الجوانب التشريعية والتنفيذي للأنظمة الضريبية المحلية، منها على سبيل المثال أدلة الإفصاح عن الواردات والتصريح عن الاستيراد والتسجيل للضريبة الانتقائية ولضريبة القيمة المضافة والمجموعات الضريبية واسترداد الضريبة الانتقائية وتقديم الإقرارات الضريبية وأمناء المستودعات والمناطق المحددة.

ودعا خبراء الهيئة شركات المحاسبة وخبراء الضرائب ومكاتب الاستشارات القانونية للاستفادة من هذه الأدلة والإصدارات التعريفية ودراستها بشكل مستفيض لرفع المستوى المعرفي للعاملين في هذه القطاعات الحيوية وتكوين ثقافة كاملة لديهم بالنظام الضريبي الإماراتي وتشريعاته وآلياته، ما يمكنهم من تقديم معلومات تتميز بالدقة والشمولية لعملائهم من الخاضعين للضرائب والقيام بدور فعال في نشر الثقافة الضريبية في أوساط قطاعات الأعمال ما يضمن معدلات نجاح متصاعدة لتطبيق النظام الضريبي.

وأشار خبراء الهيئة إلى آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وأسس التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص في ما يتعلق بتنفيذ النظام الضريبي والرقابة خلال التنفيذ، مؤكدا أن الهيئة تسعى من خلال الجهود التي تقوم بها وشركاؤها الاستراتيجيون إلى تقديم أفضل الخدمات وضمان التطبيق الناجح للتشريعات الضريبية في الإمارات. وتم تنظيم هذه الندوة ضمن خطة التوعية الشاملة التي تنظمها الهيئة الاتحادية للضرائب وتتضمن حزمة متكاملة من ورش العمل والندوات التعريفية حول مبادئ النظام الضريبي الإماراتي وآلياته التنفيذية والرقابية.