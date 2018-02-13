أرباح «إعمار مولز» تتجاوز المليارين بنمو 11 %

أعلنت شركة «إعمار مولز»، تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.080 مليار درهم خلال 2017، بنمو 11% مقارنة بصافي أرباح 2016 الذي بلغ 1.874 مليار درهم.

إذ حققت «إعمار مولز» خلال السنة المالية المنتهية إيرادات بقيمة 3.629 مليارات درهم بنمو نسبته 12% مقارنة بإيرادات 2016 التي بلغت 3.227 مليارات درهم.

وخلال الربع الرابع (أكتوبر إلى ديسمبر 2017) سجلت «إعمار مولز» أرباحاً صافية بقيمة 574 مليون درهم بنمو نسبته 18% مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث (يوليو إلى سبتمبر 2017) البالغة 485 مليون درهم ونمو نسبته 27% مقارنة بصافي أرباح الربع الرابع من عام 2016 الذي بلغ 452 مليون درهم.

الربع الرابع

ووصلت إيرادات الربع الرابع عام 2017 إلى 1.129 مليار درهم (307 ملايين دولار) بنمو نسبته 29% مقارنة بإيرادات الربع الثالث من عام 2017 والبالغة 876 مليون درهم (238 مليون دولار)، ونمو بنسبة 35% مقارنة بإيرادات الربع الرابع من عام 2016 التي بلغت 835 مليون درهم (227 مليون دولار).

وبلغ معدل الإشغال في أصول «إعمار مولز» 94% خلال عام 2017. واستقبلت مراكز التسوق والمراكز التجارية التابعة للشركة 130 مليون زائر خلال عام 2017 بنمو نسبته 4% مقارنة بعدد الزوار في عام 2016 والذي بلغ 125 مليون زائر.

واستقطب «دبي مول»، أكبر مشاريع «إعمار مولز»، أكثر من 80 مليون زائر للعام الرابع على التوالي، مرسخاً مكانته كوجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم.

وحققت «إعمار مولز» العديد من الإنجازات الهامة التي جسدت قدرتها على تحقيق القيمة وتركيزها على التحول الرقمي، حيث قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10 بالمئة من رأس مال أسهم الشركة، أي ما يعادل 1.301 مليار درهم (354 مليون دولار)، على المساهمين، واستكملت الاستحواذ على «نمشي»، شركة التسوق الإلكتروني الرائدة في مجال الموضة في الشرق الأوسط. وفي أعقاب استحواذ «إعمار مولز» على الشركة، حققت «نمشي» مبيعات بقيمة 306 ملايين درهم (83 مليون دولار) نمو نسبته 57% مقارنة بعام 2016.

وأعلنت «إعمار» أيضاً إطلاق «دبي هيلز مول»، المنطقة التجارية العائلية الجديدة التي تقع في قلب مشروع «دبي هيلز استيت». وقد تم البدء فعلياً على تنفيذ الوجهة الجديدة المقرر افتتاحها أواخر العام 2019، حيث سيضم «دبي هيلز مول» أكثر من 1.9 مليون قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، تشمل أكثر من 750 منفذاً تجارياً بما في ذلك متاجر الموضة والمطاعم والمقاهي وغيرها، إضافة إلى أربعة مراكز عائلية وترفيهية ومجمع لدور العرض السينمائي ومتجر هايبرماركت وسبعة متاجر رئيسية كبرى ومواقف مجهزة لاستيعاب 7 آلاف سيارة.

أداء قوي

وبهذه المناسبة، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، عضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: يمثل النمو المتواصل لـ«إعمار مولز» انعكاساً للأداء القوي لقطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يعتبر عنصراً حيوياً في تعزيز إجمالي الناتج المحلي.

وتابع: نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة، في الوقت الذي تعتبر فيه وجهاتنا خيارات مفضلة لأبرز العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية. ومن خلال تركيزنا المتواصل على الابتكار الرقمي وتوسعة مراكز التسوق التابعة لنا، فإننا على ثقة بأن الوجهات التي نقوم بتطويرها ستضمن قيمة طويلة المدى لمساهمينا إضافة إلى دورها كروافد إيجابية للنمو الاقتصادي، بما ينسجم مع الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

توسعة

وبدأت «إعمار مولز» عمليات توسعة «دبي مول» عبر المنطقة المجاورة لبوليفارد محمد بن راشد لتكون صلة الوصل إلى البوليفارد من جهة ومشاريع التوسعة في «فاونتن فيوز» وزعبيل من جهة ثانية. وتواصل الشركة توسعة نطاق مراكز «السوق» مع وجهة جديدة في «قرية الينابيع» تضم أكثر من 245 ألف قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير. كما أطلقت «إعمار مولز» منطقة تجارية جديدة فاخرة في «خور دبي» ستكون مرتبطة بـ «برج خور دبي» المرتقب.