أسواق الأسهم «محلك سر» والسيولة دون 500 مليون

استهلت الأسواق المحلية تعاملات الأسبوع على تراجعات طفيفة وسط ضغوط بيع نالت من أداء الأسهم القيادية في القطاع العقاري، لتواصل بذلك تجاهلها للنتائج الجيدة والتوزيعات السخية، فيما لا تزال السيولة دون 500 مليون درهم مع سيطرة القلق والترقب على المعنويات انتظاراً لاستقرار البورصات العالمية.

وهبط سوق دبي بنسبة 0.15% أو ما يعادل 5.04 نقاط ليغلق عند 3320.58 نقطة مقلصاً جانباً كبيراً من خسائره المبكرة بدعم صعود سهم "دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني"، فيما قاد "إعمار العقارية" و"أرابتك" هبوط السوق. وفقد سوق أبوظبي 15.06 نقطة أو ما نسبته 0.33% إلى 4584.41 نقطة مع انخفاض أسهم "الدار العقارية" و"بنك أبوظبي الأول" و"أدنوك للتوزيع"، بينما حد استقرار سهم "اتصالات" من وتيرة التراجع. وبلغت سيولة السوقين نحو 426.9 مليون درهم بواقع 303.06 ملايين في دبي و123.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 257.39 مليون سهم منها 195.6 مليوناً في دبي و61.7 مليوناً في أبوظبي من خلال 4424 صفقة.

قلق

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة أمان للوساطة في الأوراق المالية، إن الأسواق المحلية لا تزال تعاني عدم استقرار مع سيطرة القلق والحذر على تحركات المستثمرين بسبب الأوضاع المتقلبة في الأسواق العالمية.

وأضاف الأعصر لـــ"البيان الاقتصادي"، إن سوق دبي تراجع أمس متأثراً بهبوط الأسهم القيادية في القطاع العقاري، بينما قلص صعود أسهم البنوك من وتيرة الهبوط إضافة إلى بزوغ أسهم التأمين بقوة بعد تحقيقها أداءً قوياً في نتائجها المالية عن العام الماضي.

وقادت أسهم العقارات هبوط سوق دبي مع انخفاض سهم "إعمار العقارية" بنسبة 1.23%، و"إعمار للتطوير" 1.23% و"أرابتك" 4.92% و"دريك آند سكل" بنحو 5.61%، بينما قلص وتيرة الهبوط صعود سهمي "بنك دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني" بنحو 0.65% و0.59% على التوالي. وتصدرت أسهم التأمين مكاسب السوق مع ارتفاع سهم "دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين" بنسبة 10.78% و"دبي للتأمين" بنسبة 4.48%. وحل سهم "جي أف اتش" في صدارة الأنشط بالقيم والأحجام بنحو 54.4 مليون درهم بتداول 39.8 مليون سهم من خلال 390 صفقة وأغلق منخفضاً 0.71%.

نتائج

وأوضح الأعصر أن هبوط سوق أبوظبي جاء مدفوعاً بتراجع الأسهم القيادية، مشيراً إلى أن السوق لم يتفاعل إيجاباً مع النتائج القوية التي أعلنتها شركة "دانة غاز" لتغلق أسهمها مستقرة إلى جانب "اتصالات".

وهبط سهم "بنك أبوظبي الأول" بنسبة 0.44% وتصدر نشاط السوق من حيث القيم بنحو 25.5 مليون درهم، فيما هبط سهم "أدنوك للتوزيع" بنسبة 0.38%، وتراجع "الدار العقارية" 1.77% وتصدر سهم "رأس الخيمة العقارية" النشاط بالأحجام بعد بلوغها 11.54 مليون سهم بقيمة تجاوزت 9 ملايين درهم وأغلق مرتفعاً 1.3%.

أجانب

اتجهت تعاملات الأجانب في سوق دبي أمس نحو البيع بعد تحقيقهم مبيعات بنحو 147.5 مليون درهم مقابل مشتريات 86.4 مليوناً بصافٍ بيعي 61.1 مليوناً، فيما مال الاستثمار المؤسسي نحو الشراء بمشتريات 138.49 مليوناً مقابل مبيعات بنحو 97.9 مليوناً بصافٍ شرائي 40.5 مليون درهم. وفي سوق أبوظبي، وصلت مبيعات الأجانب إلى نحو 41.8 مليون درهم مقابل مشتريات بنحو 24.8 مليوناً بصافٍ بيعي 16.9 مليوناً.

عقود

غلب اللون الأحمر على أداء العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس، بعد تداول 3539 عقداً بقيمة أكثر من 684 ألف درهم من خلال 7 عمليات، وانخفضت عقود "الدار العقارية" 1.8% و"الاتحاد العقارية" بنسبة 0.76% و"دبي للاستثمار" 0.04%، بينما ارتفعت عقود "دبي الإسلامي" 0.63% واستقرت عقود "سوق دبي المالي" من دون تغيير.

توعية

هيئة الأوراق المالية والسلع: توَلّ دائماً بنفسك أو من خلال وكيلك القانوني إصدار أوامر الشراء والبيع عبر الوسائل المعتمدة تفادياً لتنفيذ تداولات من دون موافقتك.

إفصاحات

Ⅶتجتمع "تكافل الإمارات" في 14 فبراير الجاري لاعتماد نتائج 2017، ومناقشة تعيين رئيس تنفيذي للشركة والموافقة على فتح مراكز بيع.

Ⅶتجتمع "الرمز كابيتال" في 14 الجاري لاعتماد نتائج 2017، ومناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين.

Ⅶ تجتمع عمومية "دبي للتأمين" في 4 مارس المقبل للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 25%، بما يعادل 25 فلساً للسهم.

Ⅶ دعت "دبي الوطنية للتأمين" لاجتماع الجمعية العمومية في 7 مارس المقبل؛ للنظر في مقترح الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 30%.

Ⅶ تعقد «أوتاد» اجتماعاً غداً لمناقشة البيانات المالية عن العام الماضي.

Ⅶ تتخذ إدارة «الخليج للملاحة» قراراً بالتمرير في 14 فبراير الجاري لاعتماد البيانات المالية لعام 2017.

Ⅶ يجتمع «الإمارات للاستثمار» في 14 فبراير للموافقة على نتائج 2017.

Ⅶ تجتمع «الوطنية للتأمينات العامة» في 20 الجاري؛ لعدم توافر النصاب اللازم لانعقاده اليوم.

Ⅶ اقترحت «الأغذية المتحدة» توزيع أرباح نقدية للمساهمين 10% عن 2017.

Ⅶ تكبدت «الفردوس القابضة» خسارة 6.87 ملايين درهم خلال 9 شهور المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

Ⅶ أعلنت «الإمارات للمرطبات» تسجيل خسائر 2.69 مليون درهم في 2017.

Ⅶانخفضت أرباح «الأسمنت الوطنية» إلى 53.5 مليون درهم عن العام الماضي.

Ⅶ تجتمع «أرابتك القابضة» غداً للنظر في البيانات المالية عن 2017.

Ⅶ حددت «أمانات القابضة» موعد اجتماعها غداً للنظر في نتائج 2017 والموافقة على الموازنة التقديرية لـ2018.

Ⅶ أعلنت شركة «سيراميك رأس الخيمة» عن دعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في 27 فبراير الجاري لمناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% وأسهم منحة بنسبة 5%.

Ⅶ يجتمع مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع» في 14 فبراير الجاري لمناقشة البيانات المالية لعام 2017.

Ⅶ ينعقد مجلس إدارة «جلفار» في 22 الجاري؛ لمناقشة البيانات المالية لعام 2017، وإقرار الميزانية التقديرية لعام 2018.

Ⅶ حددت «الفجيرة لصناعات البناء» اجتماع إدارتها في 18 فبراير الجاري؛ لمناقشة بيانات 2017.

Ⅶ تعقد عمومية «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» في 4 مارس القادم للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال.

Ⅶأعلنت «دار التأمين» افتتاح فرعها الثاني في دبي ليصبح عدد فروع الشركة 8 فروع في الإمارات.

Ⅶتجتمع «أسمنت رأس الخيمة» غداً للنظر في اعتماد البيانات الأولية عن 2017.

Ⅶانخفضت أرباح «صناعات أسمنت الفجيرة» إلى 37.05 مليون درهم عن العام الماضي.

65Ⅶ مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتكافل» 2017.