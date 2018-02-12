أحمد بن سعيد: رؤية الإمارات بين الاقتصادات الأذكى عالمياً

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، أن الإمارات تعزز جهودها لتصبح واحدة من الاقتصادات الأذكى في العالمية، جاءت تصريحات سموه بمناسبة (القمة الدولية للمدققين الداخليين) التي تستضيفها دبي في شهر مايو المقبل.

وتابع سموه: إن أهمية القمة تكمن في تعزيز السياسات والمعايير المتبعة للمضي قدماً بالاقتصاد الوطني إلى المزيد من الريادة والعالمية، منوهاً بأن دبي تعمل على ربط العالم والسعي لتصبح أذكى مدن العالم في عصر الثورة الصناعية الرابعة، تماشياً مع روح شعار القمة التي تحمل عنوان «ربط العالم من خلال الابتكار».

وأوضح سمو الشيخ أحمد بن سعيد: سيكون بإمكان المدققين الداخليين في الإمارات والمنطقة التعرف على أفضل الممارسات والحلول التي طبقها خبراء وقادة بارزون حول كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة، وكيفية الإسهام في الحوكمة الرشيدة للشركات، والكشف عن الاحتيال، والامتثال للقوانين، ما من شأنه في نهاية المطاف تعزيز مصداقية وكفاءة المؤسسات.

استقطاب

وبدوره، قال هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: تسهم فعاليات الأعمال مثل القمة الدولية للمدققين الدوليين في استقطاب المزيد من الزوار إلى دبي، كما أنها تعزز من مكانة الإمارة مركزاً للمعرفة وتبادل الخبرات، وفي ظل القيادة الرشيدة والدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحرص على العمل والتنسيق المتواصل مع مؤسسات عالمية مثل جمعية المدققين الداخليين لاستقطاب فعاليات أعمال تخلق فرصاً واعدة في العديد من القطاعات وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد بشكل عام.

وأضاف: استقبلت دبي خلال العام الماضي نحو 15.8 مليون زائر لتحافظ على مركزها الرابع أكثر المدن زيارة على مستوى العالم، ما يؤكد توجه الإمارة بخطى متسارعة نحو تحقيق رؤية دبي السياحية واستقبال نحو 20 مليون زائر سنوياً بحلول 2020، العام الذي تستضيف فيه دبي معرض إكسبو، كما نتطلع إلى الترحيب بالوفود المشاركة في القمة الدولية للمدققين الدوليين خلال العام الحالي وسنعمل مع شركائنا لضمان نجاح الحدث.

من جانبه، قال عبد القادر عبيد علي، الرئيس التنفيذي لجمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة: «إن دولة الإمارات فخورة جداً باستضافة هذه القمة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والتي عملنا لأجل الفوز باستضافتها بالتنافس مع مدن عالمية أخرى منذ العام 2010.

ويشرفنا أن نعقد هذه القمة المرموقة التي ستسلط الضوء على قضايا اللحظة والتحديات الأبرز التي تؤثر على مهنة المدقق الداخلي في المنطقة والعالم».

فيما سيقوم المعهد العالمي للمدققين الداخليين، بالتعاون مع جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة بعقد القمة العالمية رفيعة المستوى، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، تحت عنوان «ربط العالم من خلال الابتكار»، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 6 ولغاية 9 مايو المقبل.

ويتحدث في القمة ما يزيد على 100 متحدث عالمي من ضمنهم رؤساء وزارات ومسؤولون كبار وخبراء ماليون، ضمن 70 جلسة، علاوة على حضور أكثر من 3,000 خبير في مجال التدقيق الداخلي من 110 دول.

كما سيتمكن المشاركون في القمة من الاطلاع على القضايا والتوجهات الحالية والناشئة في الصناعة، والتي تتدرج من استدامة الأعمال، وأمن المعلومات، والحوكمة، إلى المخاطر، والاحتيال، والفساد. وغيرها من القضايا التي تهم المدققين الداخليين.