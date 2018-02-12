القطاع الخاص في دبي يستهل 2018 بنمو قوي

استهل القطاع الخاص في دبي العام الجديد بنمو قوي، إذ ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي لشهر يناير من مستوى ديسمبر الأدنى في 14 شهراً (54.7 نقطة) إلى 56.0 نقطة، وهو أقوى معدل تحسن في خمسة أشهر.



وحقق قطاع الجملة والتجزئة (الذي سجل مؤشره 56.1 نقطة) أفضل أداء، يليه قطاع السفر والسياحة (55.7 نقطة)، وقطاع الإنشاءات (55.2 نقطة) على التوالي. وسجلت الفئات الثلاث نمواً أقوى من شهر ديسمبر. وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.



وقال بيان للبنك إن الارتفاع الذي سجله المؤشر إلى بداية قوية في العام 2018، على الرغم من أن البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة قد أدى إلى ضغوط متصاعدة على أسعار المدخلات والمخرجات. وتمثلت أبرز النتائج الأساسية بارتفاع مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي من 54.7 نقطة في ديسمبر إلى 56.0 نقطة في يناير، مما أظهر أقوى نمو للتوظيف في أكثر من عامين.



