«دبي للاستثمار» نحو صندوق عقاري بـ 3 مليارات

أعلن خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى «دبي للاستثمار»، أن الشركة تخطط لطرح حصة من أسهم «شركة الإمارات ديستريكت كولينغ» (إيميكول) المملوكة لها بنسبة 100% في سوق دبي المالي قبل نهاية 2018. وأضاف في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن الطرح يأتي ضمن خطة استراتيجية متعلقة بشركة «إيميكول» تتضمن 3 مراحل من بينها الاستحواذ على شركة قائمة في ذات النشاط أو وحدة تبريد، وإتمام طرح خاص قبيل خطوة الاكتتاب العام المتوقع في الربع الأخير من العام الحالي.



واستحوذت دبي للاستثمار، الشهر الماضي على حصة إضافية بنسبة 50٪ في «إيميكول»، من الاتحاد العقارية، مقابل 500 مليون درهم.



وبين أن دبي للاستثمار وقعت مع إحدى شركاتها التابعة «المال كابيتال» اتفاقية ترتيب إصدار طرح «إيميكول»، على أن تقوم بمباشرة كافة الإجراءات اللازمة للاكتتاب بالتعاون مع عدة بنوك استثمار أخرى.

وقال إنه يأمل أن تطلق «دبي للاستثمار» صندوقاً عقارياً برأس مال مبدئي 3 مليارات درهم تصل إلى 10 مليارات درهم خلال الأعوام القليلة المقبلة، ومن المنتظر طرحه في ناسداك دبي أو سوق دبي المالي قبل شهر رمضان المقبل. وقال ابن كلبان، إن الشركة ستقوم بإجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن العام الحالي فقط وليس أسهم منحة بعد أن سجلت الشركة أرباحاً بلغت مليار درهم بتراجع قدره 18% عن العام الذي سبقه.

