خالد بن كلبان: طرح «إيميكول» للاكتتاب العام أواخر 2018

توقع خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى «دبي للاستثمار» المدرجة في سوق دبي المالي، نمو أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 20%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن الآثر الإيجابي لصفقة «إيميكول» سيظهر تأثيره في الربع الأول على البيانات المالية مع زيادة أرباحها، قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بمقدار 110 ملايين درهم، بالإضافة إلى عوائد تخارج شركة مشاريع التابعة من إحدى الشركات المملوكة بقيمة 45 مليون درهم.

3 أسباب

وأوضح بن كلبان، أن سبب تراجع أرباح العام الماضي يعود إلى 3 أسباب رئيسة، الأول وجود صفقة تخارج من مزرعة «المرموم» لإنتاج الألبان بقيمة 186.6 مليون درهم، والثاني انخفاض المحفظة الاستثمارية للشركة من الأسهم وصناديق الاستثمار بـ100 مليون درهم بسبب تراجع الأسواق العالمية.

وأضاف أن السبب الثالث يعود إلى رصد مخصصات الشركة وانخفاض قيمة بعض الأصول نتيجة القيام بإعادة تقييمها علاوة على وجود تخارج صغيرة من جانب إحدى الشركات التابعة.

خطط مستقبلية

ورداً على سؤال عن الخطط المستقبلية لشركة «إيميكول» بعد صفقة الاستحواذ، قال بن كلبان إن هناك خطة استراتيجية تتضمن 3 مراحل، الأولى: الاستحواذ على شركة قائمة في ذات النشاط أو وحدة تبريد، والثانية: إتمام طرح خاص قبيل خطوة الاكتتاب العام المتوقع في الربع الأخير من 2018. وكانت الشركة متعددة الأنشطة الاستثمارية، قد أعلنت الشهر الماضي استحواذها على حصة إضافية بنسبة 50% في «شركة الإمارات ديستريكت كولينغ» (إيميكول)، من شركة الاتحاد العقارية، مقابل 500 مليون درهم.

وبعد عملية الاستحواذ هذه، تكون الشركة قد استحوذت على جميع أسهم «إيميكول» بالكامل بنسبة 100%.

وبيّن أن الشركة وقعت مع إحدى شركاتها التابعة «المال كابيتال» اتفاقية ترتيب إصدار طرح «إيميكول»، على أن تقوم بمباشرة كافة الإجراءات اللازمة للاكتتاب والحصول على الموافقات اللازمة والقيام بالجولات الترويجية بالتعاون مع عدة بنوك استثمار أخرى.

وقال إنه يأمل أن تطلق «دبي للاستثمار» صندوقاً عقارياً بقيمة مبدئية 3 مليارات درهم تصل إلى 10 مليارات درهم خلال الأعوام القليلة المقبلة، ومن المنتظر طرحه في ناسداك دبي أو سوق دبي المالي قبل شهر رمضان المقبل.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم إطلاق مشروع برج سكني جديد بمنطقة قناة دبي بتكلفة 700 مليون درهم، في الربع الأخير من العام الحالي، مفيداً بأنه سيجري طرح مناقصة المشروع خلال 4 شهور بعد الانتهاء من الحصول على الموافقات النهائية للمشروع.

قطاعات

وقال خالد بن كلبان، إن الشركة تستعد حالياً لدخول قطاع التعليم في 5 دول إفريقية هي مصر، وكينيا، وجنوب إفريقيا، وغانا، والسنغال، بالشراكة مع مستثمرين باستثماراتٍ مبدئية 100 مليون دولار، مضيفاً أن وفد من الشركة سيقوم بزيارة مصر الأسبوع المقبل، وكينيا في الأسبوع الذي يليه وذلك في إطار تلك الخطة.

وأوضح أن هناك توجهاً لدى الشركة لدخول القطاع في 5 دول إفريقية إضافية ولكن في مرحلة لاحقة.

وعن سياسة توزيعات الأرباح عن العام الحالي، أفاد بن كلبان، بأن الشركة ستقوم بإجراء توزيعات نقدية على المساهمين وليس أسهم منحة لاسيما في ظل عدم وجود صفقات تخارج عن 2017 والتي ترفع قيمة التوزيعات.

وأوضح أن الشركة تتبع سياسة توزيعات أسهم منحة عاماً ونقداً في عام آخر، وإن كانت قامت بالجمع بينهما عن عام 2016 نظراً لصفقة المرموم.

وكانت الشركة وزعت 12% من رأس المال المصدر (تعادل 12 فلساً) بالإضافة لأسهم منحة 5% (سهم لكل 20) للسهم الواحد عن عام 2016.