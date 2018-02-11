سوق دبي يطور آلية تدعم تداولات أسهم الإدراج المزدوج

كشفت مصادر مطلعة في سوق دبي المالي عن إنجاز السوق لنظام مبتكر لتعزيز تداولات أسهم شركات الإدراج المزدوج من خلال ابتكار نموذج سجل الأوامر الموحد (SOB).

وقالت المصادر لــ«البيان الاقتصادي»، إن النظام يوفر حلاً فعالاً يتيح تداول الأسهم المدرجة في أكثر من سوق مالي سواء محلياً أو إقليمياً في ذات الوقت عبر سجل موحد لأوامر البيع والشراء مرتبط بين أسواق الإدراج المزدوج للشركة المعنية.

ويمتلك سوق دبي مكانة رائدة بين أسواق المال الإقليمية باعتباره وجهة الإدراج المفضلة بالنسبة للعديد من الشركات الكبرى محلياً وإقليمياً، من خلال وجود 16 شركة من عدة دول بالمنطقة مقيدة في السوق بنظام الإدراج المزدوج.

وقالت المصادر لـ«البيان الاقتصادي» أن إدارة سوق دبي المالي قامت خلال الأشهر القليلة الماضية باختبار نظام سجل الأوامر الموحد، بالتعاون مع شركات عالمية ناشطة في قطاع التقنية المالية وكذلك مع عدد من شركات الوساطة، في إطار حرص السوق على تطوير النظام بأفضل صيغة ممكنة.

ومن شأن الخطوة الجديدة أن تسهم في تجميع سيولة الورقة المالية بين أكثر من سوق ضمن سجل أوامر واحد، الأمر الذي يساعد في خلق مزيد من القيمة لملاك الشركات وفي الوقت نفسه يلغي الفوارق السعرية المعتادة عند إدراج الشركة في أكثر من سوق.