2.2 مليار تداولات الأجانب على الأسهم المحلية في أسبوع

بلغت قيمة تداولات الأجانب في سوقي دبي وأبوظبي الماليين في تداولات الأسبوع الماضي نحو 2.226 مليار درهم بيعاً وشراءً مع سيطرة النزعة الشرائية على تعاملاتهم في سوق أبوظبي والبيعية في سوق دبي مع تنامي مخاوفهم جراء الخسائر الحادة التي لاحقت الأسواق العالمية.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب في الأسهم نحو 1.06 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.16 مليار بصافٍ بيعي 95.45 مليون درهم.

وقال المحلل المالي عمرو حسين، إن الأسواق تعرضت لضغوط بيع أجنبية منذ مطلع الأسبوع الجاري بسبب اشتداد موجة البيع على الأسهم العالمية وزيادة التقلبات بفعل المخاوف المتنامية بشأن التضخم وارتفاع عائدات السندات الأميركية. وأضاف حسين لـــ «البيان الاقتصادي»: لكن مع نهاية الأسبوع لاحظنا تلاشي ضغوط البيع الأجنبية تدريجياً ونتوقع زيادة مراكزهم في الأسابيع القادمة وإقبالهم على شراء الأسهم التي تتمتع بملاءة مالية مرتفعة وتوزيعات نقدية سخية.

ومالت تعاملات الأجانب في سوق دبي نحو البيع بعد تحقيق مشتريات بنحو 735.34 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 882.09 مليون درهم بصافٍ بيعي 146.7 مليون درهم واتجهت تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي نحو الشراء بعد تحقيق مشتريات بنحو 330.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 279 مليون بصافي شرائي 51.3 مليون درهم.