61.4 ملياراً استثمارات المصارف الإسلامية في 2017

ارتفع إجمالي استثمارات المصارف الإسلامية في الدولة إلى 61.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس شهري 2% مقارنة بنحو 60.2 ملياراً في نوفمبر السابق عليه.

وعلى أساس سنوي بنحو 4.8% مقابل 58.6 ملياراً في ديسمبر 2016. ووفق آخر إحصائيات لمصرف الإمارات المركزي، استحوذت سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات المصارف الإسلامية بنحو 40.1 مليار درهم بزيادة على أساس شهري 0.8% وعلى أساس سنوي 3.6%.

استثمارات

ورفعت المصارف الإسلامية استثماراتها في الأسهم إلى 4.5 مليارات درهم على أساس شهري وسنوي بنسبة 2.3% مقابل 4.4 مليارات في نوفمبر الماضي.

وفي نهاية عام 2016. وزادت استثمارات المصارف الإسلامية في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) على أساس شهري بنسبة 8.7% وعلى أساس سنوي بنسبة 11.9% إلى 7.5 مليارات درهم مقابل 6.9 مليارات في نوفمبر الماضي و6.7 في نهاية 2016.

ووصلت الاستثمارات الأخرى للمصارف الإسلامية إلى 9.3 مليارات درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 9.1 مليارات في نوفمبر السابق عليه و8.8 مليارات في ديسمبر 2016.

إحصائيات

وقدرت إحصائيات المصرف المركزي أصول البنوك الإسلامية في نهاية العام الماضي عند 550.2 مليار درهم مرتفعة من 505.5 مليارات في نهاية 2016 و464.2 ملياراً في نهاية 2015 و403.9 مليارات في نهاية 2014.

وتستحوذ المصارف الإسلامية الإماراتية على نحو 7% من إجمالي أصول المصارف الإسلامية حول العالم والبالغة نحو 1.5 تريليون دولار، وفق تقديرات سابقة.