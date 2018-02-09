أسواق الأسهم تتراجع في أسبوع تحت وطأة خسائر البورصات العالمية

ضغطت خسائر البورصات العالمية على أداء الأسواق المحلية في تداولات الأسبوع الماضي مع اشتداد موجة البيع على الأسهم العالمية وزيادة التقلبات بفعل المخاوف المتنامية بشأن التضخم وارتفاع عائدات السندات الأميركية.

وهبط سوق دبي 2.54% أو ما يعادل 86.64 نقطة، وهي أكبر وتيرة تراجع أسبوعية منذ نوفمبر الماضي، ليغلق عند 3325.62 نقطة، مواصلاً تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي بضغط تراجع أسهم «إعمار العقارية» و«أرابتك» و«دبي للاستثمار».

وفقد سوق أبوظبي 12.86 نقطة أو ما نسبته 0.28% ليغلق عند 4599.47 نقطة متراجعاً للأسبوع الثاني على التوالي.

وبلغت السيولة الكلية في السوقين خلال الأسبوع نحو 2.24 مليار درهم بواقع 1.57 مليار في دبي و668.2 مليوناً في أبوظبي، وجري تداول 1.42 مليار سهم منها 1.07 مليار في دبي و353.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ أكثر من 24 ألف صفقة.

وفى جلسة أمس، انخفض سوق دبي بنسبة 0.85% مع هبوط أسهم «دبي للاستثمار» و«بنك الإمارات دبي الوطني»، فيما قلص صعود «إعمار العقارية» من وتيرة الهبوط، بينما ارتفع سوق أبوظبي 0.08% بدعم ارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» و«الدار العقارية».

اتجاه

وقال المحلل المالي عمرو حسين، إن الأسواق المحلية تعرضت لضغوط بيع الأسبوع المنصرم بضغط الاتجاه النزولي الحاد للأسهم العالمية، والتي جاءت عقب بيانات أظهرت نمو الأجور في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ عام 2009، مما أثار قلقاً بشأن ارتفاع التضخم ومن ثم احتمال رفع أسعار الفائدة وهو ما ألقي بظلاله السلبية على كل أسواق العالم.

وأضاف حسين لـ«البيان الاقتصادي»، أن هبوط الأسواق المحلية كان رد فعل طبيعياً بسبب مخاوف المستثمرين وهو ما ظهر جلياً في أداء كل أسواق المنطقة وليس أسواقنا المحلية فقط، مبيناً أن الأسواق الإماراتية أمامها عدة محفزات إيجابية من المتوقع أن تدفعها نحو الصعود بقوة في الفترة المقبلة لا سيما بعد النتائج السنوية القوية للشركات وتوزيعات الأرباح السخية للبنوك.

وهبط سوق دبي خلال الأسبوع بضغط انخفاض «دبي للاستثمار» 4.47% و«أرابتك» 3.29%، كما هبط سهم «إعمار العقارية» 2.11% وتصدر النشاط الأسبوعي بالقيم بنحو 319.4 مليون درهم، وفي قطاع البنوك انخفض سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» 3.97%، بينما استقر سهم «دبي الإسلامي» دون تغيير.

زخم

ورهن حسين عودة، الزخم والنشاط للأسواق المحلية في تداولات الأسبوع المقبل باستقرار الأسواق العالمية، متوقعاً في الوقت ذاته استمرار وتيرة الشراء الأجنبية والمؤسساتية في الأسهم الإماراتية خلال الفترة المقبلة.

إفصاحات

* أعلنت «دو» أن مجلس إدارتها سينعقد في 14 الجاري لمناقشة النتائج المالية للعام الماضي ومقترح توزيع أرباح عن النصف الثاني من 2017.

* يجتمع مجلس إدارة «بنك الإمارات للاستثمار» في 14 فبراير الجاري لمناقشات البيانات المالية للعام 2017.

* يعقد مجلس إدارة شركة «جيجيكو» اجتماعاً في 13 فبراير لمناقشة البيانات المالية الأولية غير المدققة عن العام 2017.

Ⅶدعت شركة «داماك العقارية» مجلس إدارتها للانعقاد في 13 فبراير الجاري لمناقشة وإقرار النتائج المالية النهائية لعام 2017، ومناقشة مقترح توزيع الأرباح.

Ⅶيجتمع مجلس إدارة شركة «أسمنت الخليج» في 14 فبراير لمناقشة البيانات المالية لعام 2017، ومقترح توزيعات الأرباح.

Ⅶتعقد شركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية اجتماع مجلس إدارة في 15 فبراير الجاري لتحديد موعد الجمعية العمومية وجدول أعمالها.