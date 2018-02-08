"تويتر" يحقق أول أرباح في تاريخه

أعلنت شركة موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" اليوم الخميس تحقيق أرباح صافية لأول مرة في تاريخها مع عودة إيراداتها إلى النمو.

وقد زادت إيرادات الشركة وأرباحها بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الأخير من العام الماضي عن توقعات المحللين.

وارتفع سهم الشركة بأكثر من 17% في التعاملات الإلكترونية قبل بدء التعاملات الرسمية.

في الوقت نفسه، استقر متوسط عدد مستخدمي الموقع شهريا مقارنة بالربع الثالث من العام الحالي، لكنه ارتفع بنسبة 4% عن الربع الأخير من 2016.

وقال "جاك دورسي" الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إن الربع الأخير كان "نهاية قوية للعام. عدنا إلى نمو الإيرادات".

بلغ صافي أرباح "تويتر" خلال الربع الأخير من العام الماضي 91.08 مليون دولار بما يعادل 12ر0 دولار للسهم الواحد مقابل خسائر قدرها 05ر167 دولار بما يعادل 23ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في الوقت نفسه، وصلت أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 41ر141 مليون دولار بما يعادل 19ر0 دولار للسهم الواحد، مقابل 73ر77 مليون دولار بما يعادل 11ر0 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كان المحللون يتوقعون تحقيق أرباح قدرها 14ر0 دولار لكل سهم خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة بنسبة 2% إلى 56ر731 مليون دولار مقابل 21ر717 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2016، في حين كان المحللون يتوقعون تحقيق إيرادات قدرها 06ر686 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وذكرت "تويتر" أن المتوسط الشهري لعدد المستخدمين النشيطين بلغ خلال الربع الأخير من العام الماضي 330 مليون مستخدم بزيادة نسبتها 4% عن الفترة نفسها من العام السابق.