«الإمارات للصرافة» تبرم شراكة لتسهيل إرسال الحوالات للمغرب

أعلنت شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، أمس، دخولها في شراكة مع مجموعة البنك الشعبي، الأكثر استخداماً من قبل المغاربة المقيمين بالخارج. وستتيح الشراكة لمرسلي الحوالات إمكانية إرسال الأموال من فروع الشركة إلى حسابات مجموعة البنك أو حسابات الأغيار في المغرب، كما ستوفر للمستفيدين في ذات الوقت خيار الدفع النقدي في جميع فروع البنك.

وقال بروموث مانغات، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للصرافة: تهدف شراكتنا الاستراتيجية مع البنك الشعبي إلى الاستجابة للطلب المتزايد على الحوالات الفورية بين العملاء المغاربة، وستمكننا شبكة البنك جنباً إلى جنب مع الخدمات التي نقدمها من الوصول إلى المزيد من العملاء وتزويدهم بقنوات آمنة لإرسال الحوالات المالية نحو وطنهم من جميع أنحاء العالم.