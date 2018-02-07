تراجع في أسواق الأسهم المحلية

عمقت أسواق الأسهم المحلية تراجعاتها في ختام تداولات أمس مع تضرر معنويات المستثمرين من جراء الخسائر الحادة التي طالت كافة أسواق العالم وامتدت آثارها إلى الأسواق الإقليمية.

وهبط سوق دبي المالي لأدنى مستوياته في 8 أشهر بعدما سجل انخفاضاً بنحو 1.53% أو ما يعادل 51.67 نقطة ليغلق عند 3326.47 نقطة بضغط نزول شبه جماعي للأسهم من بينها «إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار» و«دبي الإسلامي».

وواصل سوق أبوظبي هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي وفقد أمس 41.09 نقطة أو ما نسبته 0.9% ليغلق عند 4540.85 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته في شهر وسط ضغوط بيع على الأسهم القيادية طالت «الدار العقارية» و«اتصالات» و«بنك أبوظبي الأول».

وبلغت السيولة الكلية في السوقين أكثر من 607 ملايين درهم بواقع 398.5 مليوناً في دبي و208.5 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 417.19 مليون سهم منها 256.6 مليوناً في دبي و160.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 6102 صفقة.

دعم

وقال رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث لدي «كامكو» للاستثمار، إن الأسواق المحلية نجحت في تعويض جانب كبير من خسائرها أمس حيث اقترب مؤشر دبي من مستوى الدعم القوي عند 3265 نقطة مع عودة دخول بعض المستثمرين للشراء، ومن المتوقع أن يعاود السوق صعوده فوق مستوى 3380 نقطة مما سيخفف من حدة الهبوط، وهو ما قد يدفعه لاستهدف 3415 نقطة.

وقاد هبوط سوق دبي تراجع «دبي للاستثمار» 2.87% و«بنك الإمارات دبي الوطني» 2.3% و«إعمار العقارية» 1.54% و«بنك دبي الإسلامي» 1.29%، وتصدر سهم «الإثمار القابضة» نشاط السوق من حيث الأحجام بنحو 38.4 مليون سهم، فيما تصدر «إعمار العقارية» النشاط بالقيم بنحو 72.6 مليون درهم.

وأضاف دياب لـ«البيان الاقتصادي»: إن مؤشر أبوظبي نجح كذلك في الارتداد بعد اقترابه من مستوى الدعم الأولي عند 4480 نقطة، مشيراً إلى أن استعادة الزخم فوق 4580 نقطة قد يكون مؤشراً إيجابياً من شأنه أن يستهدف 4610 نقاط، لكن من المرجح أن نشهد بعض التذبذبات في الفترة القصيرة القادمة لحين وضوح الرؤية.

وفي سوق العاصمة، هبطت أسهم «الدار العقارية» بنسبة 3.08% و«أدنوك للتوزيع» 2.26% و«اتصالات» 1.43% و«بنك أبوظبي الأول» 0.44%، وتصدر سهم «دانة غاز» النشاط بالقيم والأحجام بعد تداول 61.9 مليون سهم بقيمة 44.7 مليون درهم وأغلق متراجعاً 1.32%.

اتجهت تعاملات الأجانب في سوق دبي أمس نحو البيع بعد مبيعات تخطت 204 ملايين درهم مقابل مشتريات على 169.8 مليوناً بصافٍ بيعي 34.17 مليوناً، ومال الاستثمار المؤسسي كذلك نحو البيع بمبيعات 164.14 مليوناً مقابل مشتريات بنحو 121.8 مليوناً بصافٍ بيعي 42.3 مليون درهم.

عقود

هبطت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بنحو جماعي بعد تداول 13630 عقد بقيمة 3.03 ملايين درهم من خلال 36 عملية، وهبطت عقود «الدار العقارية» 3.08% وعقود «دبي للاستثمار» 2.87% و«داماك» 2.44% و«إعمار العقارية» 1.55%.

* إفصاحات

*أعلن بنك أبوظبي الأول أنه سيعقد اجتماع الجمعية العمومية 25 فبراير الجاري للنظر في النتائج المالية لعام 2017 وتوزيعات الأرباح المقترحة.

*بلغت أرباح «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 108.4 ملايين درهم 2017.

*أوصت إدارة «أبوظبي الوطنية للفنادق» بتوزيع أرباح نقدية 12.5% عن 2017.

*تجتمع إدارة «دار التمويل» 12 فبراير الجاري لمناقشة البيانات المالية وتوصيات التوزيعات المقترحة.

*أعلنت «الوطنية للتأمينات العامة» أن مجلس إدارتها سينعقد 12 فبراير الجاري.

*تجتمع «أورينت للتأمين» 11 فبراير الجاري للنظر في توزيع أرباح 20% بقيمة 100 مليون درهم.

*أفادت «الإسكندنافية للتأمين» بأن إدارتها ستجتمع 12 فبراير الجاري لمناقشة تعيين المدير العام للشركة أو إعادة تعيين أحمد الكاظم رئيساً تنفيذياً.

*تعقد شركة الأسمنت الوطنية اجتماعاً 10 فبراير الجاري للموافقة على القوائم المالية لعام 2017.