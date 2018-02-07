تداول أسهم «تعاونية الاتحاد» إلكترونياً في ناسداك دبي

أعلنت تعاونية الاتحاد أنها ستحول شهادات الأسهم الورقية إلى شهادات إلكترونية من خلال حل مبتكر يقدمه الإمارات الإسلامي، من خلال ذراع الوساطة المالية التابع، شركة الإمارات الإسلامي للوساطة المالية. وستودع الأسهم في مركز إيداع الأوراق المالية التابع لناسداك دبي، ما يتيح للمستثمرين الإماراتيين تداول أسهمهم بصورة سلسة.

وسيجري تحويل شهادات الأسهم إلى مركز إيداع الأوراق المالية التابع لناسداك دبي في وقت لاحق من العام الجاري.

ويمتلك ما يزيد على 30 ألف مواطن أسهماً في «تعاونية الاتحاد»، ويقومون حالياً بشراء وبيع تلك الأسهم بصورة يدوية في مركز مساهمي الشركة بـ«اتحاد مول». وستنقل «تعاونية الاتحاد»، من خلال اتفاقها مع الإمارات الإسلامي وناسداك دبي، أسهمها إلى منصة إلكترونية بغية تحقيق مركزية التداول، الأمر الذي سيوفر سعر سوق موحد مرئي للجميع، استناداً إلى إجمالي العرض والطلب.

وسيكون بمقدور المساهمين تداول أسهمهم من خلال الإمارات الإسلامي، وذلك باستخدام قنوات متعددة من بينها المنصة الإلكترونية للإمارات الإسلامي للوساطة المالية أو تطبيق الهاتف المتحرك أو عبر الهاتف.

وسيحظى المساهمون بميزة «التسوية الفورية» إلى جانب تحويل الأسهم واستلامها في آن واحد. وستُودع الأسهم في مركز إيداع الأوراق المالية التابع لناسداك دبي مع توفير سجل إلكتروني للأسهم، الأمر الذي يسهِّل على المساهمين الاحتفاظ بحساب لحيازتهم.

توسع

وقال خالد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»: تزامناً مع سعينا نحو تحقيق المزيد من التوسع في شبكة المتاجر وتحسين باقة الخدمات المقدمة للمتعاملين، فإنه يسعدنا أن يصاحب ذلك تحسين وترقية النظام الذي يستطيع من خلاله الإماراتيون المقيمون في دبي تداول شهادات الأسهم الخاصة بتعاونية الاتحاد.

وسوف تستفيد عملية التداول من تكنولوجيا تتسم بالفعالية من حيث التكلفة وبالسهولة، التي يقدمها كل من الإمارات الإسلامي وشركة الإمارات الإسلامية للوساطة المالية.

دعم

وفي سياق متصل، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: يسعدنا تقديم الدعم لـ«تعاونية الاتحاد» صاحبة المكانة الريادية في قطاع شركات التجزئة الإماراتية ولعشرات الآلاف من المستثمرين فيها ولغيرهم من الإماراتيين الراغبين في شراء شهادات الأسهم لديها لأول مرة. وأضاف: تحرص ناسداك دبي على تزويد جميع المتعاملين في السوق بخدمات تتسم بالشفافية والفعالية بفضل بنيتها التحتية فائقة المستوى لأسواق رأس المال.

التزام

من جانبه، قال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: يتماشى الإعلان مع التزام المصرف بتطوير خدمات مالية مطابقة للشريعة يغلفها الابتكار وترتكز على التكنولوجيا الرقمية. وبصفتنا شريكاً رئيسياً لتعاونية الاتحاد، إذ يسعدنا أن ندعم الشركة في مسيرة تحولها نحو التداول الإلكتروني للأسهم، عاكفين على تدعيم أواصر العلاقة القوية بيننا وبين مجتمع المستثمرين في الإمارات.

وسيتم تداول أسهم تعاونية الاتحاد الآن باستخدام القنوات المتعددة لدى الإمارات الإسلامي للوساطة المالية بالشفافية وبالخلو من المخاطر وبالسهولة والبساطة التي يتسم بها تداول الأسهم في الشركات المدرجة.