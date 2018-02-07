2.33 تريليون أصول المصارف الوطنية نهاية 2017

ارتفعت أصول المصارف الوطنية إلى 2 تريليون و333.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي مستحوذة على نحو 86.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي، وفق بيانات حديثة صدرت عن المصرف المركزي أمس.

ووفقاً للمؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف (وطنية وأجنبية)، زادت أصول المصارف الوطنية على أساس سنوي بنسبة 5.3% مقابل 2 تريليون و217.2 مليار درهم في ديسمبر 2016، وبزيادة على أساس شهري 0.2% مقارنة بنحو 2 تريليون و330.4 مليار درهم في نوفمبر الماضي.

بنوك أجنبية

وبلغت أصول المصارف الأجنبية العاملة بالدولة نحو 361.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض على أساس سنوي 3.8% مقارنة بنحو 375.3 مليار درهم في ديسمبر 2016، وبارتفاع على أساس شهري 1.2% مقارنة بنحو 356.7 مليار درهم في نوفمبر الماضي.

ووصل إجمالي استثمارات البنوك الوطنية إلى 290.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بانخفاض على أساس شهري 0.2% مقابل 291.3 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه، وبارتفاع 8.8% على أساس سنوي مقابل 267.3 مليار درهم في ديسمبر 2016.

فيما بلغ إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك الأجنبية بالدولة 21 مليار درهم بانخفاض على أساس شهري قدره 3.2% مقابل 21.7 مليار في نوفمبر السابق عليه، وبانخفاض على أساس سنوي بنسبة 2.8% مقابل 21.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2016.

استثمارات

وأظهرت الإحصاءات أن حجم استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم بلغت 11.3 مليار درهم مقابل 12.1 مليار درهم بنهاية 2016 فيما لم تستثمر البنوك الأجنبية في الأسهم منذ أكثر من عامين.

ووصل حجم القروض المصرفية للأفراد الممنوحة من البنوك الوطنية نحو 305.1 مليارات درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 305.7 مليارات درهم بنهاية نوفمبر السابق و314.3 مليار درهم بنهاية 2016 بانخفاض شهري 0.2% وارتفاع سنوي بلغ 4.1%.

بينما بلغ حجم القروض المصرفية للأفراد من البنوك الأجنبية بالدولة 32.5 مليار درهم مقابل 31.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر و32.9 مليار درهم بنهاية 2016 بارتفاع شهري 2.8% وانخفاض سنوي 1.2%.

مصارف إسلامية

ارتفعت أصول البنوك الإسلامية العاملة في الدولة إلى 550.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي 8.8% مقارنة بنحو 505.5 مليارات في ديسمبر 2016، وبارتفاع على أساس شهري 2.2% مقابل 538.5 ملياراً في نوفمبر 2017.