«الأوراق المالية» تُحدّث برنامج اختبارات الترخيص المهني

وجهت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً لكل الشركات والأفراد المرخصين منها في الإمارات، أوضحت فيه أنها قامت بإجراء تحديث على متطلبات «برنامج اختبارات الترخيص المهني»، انطلاقاً من حرصها على الارتقاء بكفاءة العاملين في قطاع الأوراق المالية ومواكبة مستجدات الصناعة العالمية والأهداف الاقتصادية المحلية.

وقالت: إن التحديث اشتمل على إضافة اختبارات الوظائف المعتمدة الجديدة إلى جانب إجراء بعض التعديلات على مسارات اختبارات المهن المعتمدة لدى الهيئة.

ولفتت إلى أن متطلبات البرنامج المحدث تسري على جميع الفئات المستهدفة التي لم يتم ترخيصها، بالإضافة الى الفئات التي لم تجتز أياً من الاختبارات المقررة قبل صدور التعميم، لافتةً إلى أن الاختبارات تخضع لرسوم لضريبة القيمة المضافة اعتباراً من أول يناير 2018.

يُشار إلى أن التحديثات الجديدة على متطلبات «برنامج اختبارات الترخيص المهني» سبقتها عدة ترتيبات قامت بها الهيئة تضمنت توقيع ملحق للاتفاقية الموقعة سابقاً مع معهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة «CISI»، وكذلك التأكد من جاهزية مركز الاختبارات التابع لمركز التدريب لتقديم الاختبارات الجديد، والتنسيق مع معهد الأوراق المالية والاستثمار بهذا الخصوص. دبي - البيان